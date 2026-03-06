Squeeze

„Trixies“

BMG (VÖ: 6.3.)

Das eigentliche Debüt der souveränen Routiniers.

Squeeze - Trixies
von 
Artikel Teilen
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Lebenslang cool, und das nicht nur „for cats“. Als sich die Punk-Aufregung legte, übernahmen Squeeze das New Wave genannte Erbe. Chris Difford und Glenn Tilbrook reihten Ende der Siebziger Hit an Hit. Sie geben sich britischer als King Charles und galten lange als die Nachfolger von Lennon/McCartney. Fünfzig Jahre später erinnern sich die beiden an ihre Versuche als Halbwüchsige – an das Debüt, das nie erschien.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Das Ergebnis verblüfft: Nie standen sie tatsächlich den Beatles näher als hier (und Bowie in „The Place We Call Mars“!). Das nun kurioserweise 16. Album wirkt dennoch wie ein souveränes Alterswerk. Bitte endlich den Ritterschlag!

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 3/2026.

Themen aus dem Artikel:
Squeeze Trixies Review Rock The Beatles John Lennon David Bowie Paul McCartney