Lebenslang cool, und das nicht nur „for cats“. Als sich die Punk-Aufregung legte, übernahmen Squeeze das New Wave genannte Erbe. Chris Difford und Glenn Tilbrook reihten Ende der Siebziger Hit an Hit. Sie geben sich britischer als King Charles und galten lange als die Nachfolger von Lennon/McCartney. Fünfzig Jahre später erinnern sich die beiden an ihre Versuche als Halbwüchsige – an das Debüt, das nie erschien.
Das Ergebnis verblüfft: Nie standen sie tatsächlich den Beatles näher als hier (und Bowie in „The Place We Call Mars“!). Das nun kurioserweise 16. Album wirkt dennoch wie ein souveränes Alterswerk. Bitte endlich den Ritterschlag!
