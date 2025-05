Natürlich: Stereolab um Sängerin Lætitia Sadier bleiben ihrem Sound auch nach 35 Jahren treu, irgendwo zwischen Easy Listening, French Pop und Krautrock. Aber die Vorabsingles „Aerial Troubles“ (als Vinyl an enge Fans verschickt – gutes Marketing!) und „Melodie Is A Wound“, dürften kommerziell eine gute Wahl sein und bestätigen, dass die Band mit Belle And Sebastian durchaus eine Schnittmenge weiterverfolgt.

„Immortal Hands“ steht jenen beiden Songs in Sachen Eingängigkeit in nichts nach, bevor nach der Hälfte das Tempo anzieht und – wie so oft – die Bläser einsetzen. Sie kriegen hier immer die Kurve zum Wohlklang. Dann folgt die wunderbare Electro-Pop-Treibjagd „Electrifed Teenybop!“, unwiderstehlich und für Stereolab-Verhältnisse durchaus abwechslungsreich und fröhlich. Filmkomponist Peter Thomas wäre stolz auf seine „Kinderchen“: „Farbfernsehen“, so heißt ein Titel.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 6/25.