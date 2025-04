Stereolab: Erstes Studioalbum seit 15 Jahren – hier Single hören

Dass da was im Busch ist, konnte man dank der mysteriös gehaltenen Instagram-Teaser der Band bereits erahnen. Doch glauben konnte es trotzdem niemand so richtig, dass Stereolab nun tatsächlich ein ganzes Album heraushauen würden. Zuletzt tourten sie wieder, zeigten sich mit Spielfreude, aber auf eine Platte warteten Fans vergebens. Nun ist aber klar: Am 23. Mai wird mit „Instant Holograms On Metal Film“ die erste LP nach 15 Jahren herauskommen.

Alles zur Neuveröffentlichung im Überblick

Dreizehn taufrische Songs soll das Album enthalten, verfasst von Laetitia Sadier und Tim Gane, eingespielt von der Tourband Andy Ramsay, Joe Watson,Xavi Muñoz zusammen mit Sadir und Gane. Eine erste Single gibt es von „Instant Holograms On Metal Film“ auch schon zu hören. „Aerial Troubles“ heißt der Vorbote, der mitsamt Musikvideo zu erleben ist.

„Aerial Troubles“ hören und sehen:

Auch ein Album-Trailer hat die Band veröffentlicht. Wobei hier vor allem mit Retro-Visual-Chic geglänzt wird:

Tracklist von „Instant Holograms On Metal Film“:

Mystical Plosives Aerial Troubles Melodie Is A Wound Immortal Hands Vermona F Transistor Le Coeur Et La Force Elektrifizierter Teenybop! Transmutierte Materie Esemplastic Creeping Eruption If You Remember I Forgot How To Dream Pt. 1 Flashes From Everywhere Farbfernsehen If You Remember I Forgot How To Dream Pt. 2

Albumartwork:

Stereolab auf Tour 2025

Damit das neue Material von „Instant Holograms On Metal Film“ auch direkt live erlebt werden kann, gibt es von Stereolab auch Live-Daten für diesen Sommer.

Hierzulande werden sie an den folgenden Terminen auf den Bühnen Deutschlands zu sehen sein: