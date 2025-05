In einer Welt, in der die Grenzen der Genres mittlerweile oft verschwimmen, ist es auch mal schön, einen musikalischen Ausfug in nur eine Richtung zu machen – und in diesem Fall ist das Soul. Die kanadische Künstlerin Tanika Charles nimmt uns auf ihrem neuen Album „Reasons To Stay“ mit auf eine Reise, geprägt von R&B-Grooves, kraftvollen Basslines und weichem Soulgesang.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit spielerischer Leichtigkeit singt sie über Themen, die unter die Haut gehen, zum Beispiel die Beziehung zu ihrer Mutter. Die Platte wurde von Scott McCannell produziert, mit Unterstützung von Kelly Finnigan, dem Frontmann der Monophonics.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 6/25.