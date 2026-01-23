Tessa Rose Jackson

„The Lighthouse“

Tiny Tiger (VÖ: 23.1.)

Feinfühlig Aufmüpfiges aus Amsterdam.

Die britisch-holländische Singer-Songwriterin findet zu einer Klarheit, die in einer Phase der Stagnation entstand. Trotz lustiger Insta-Postings entzieht sich die 33-Jährige dabei den wohlfeilen Pop-Gesten dieser Tage. Tessa Rose Jackson entwirft persönliche Songs, die keiner strengen Dramaturgie folgen. Folk, Kammerpop und filmische Elemente verschränken sich zu einem Klangraum, in dem auch düstere Obsession wohnt.

Ein leises Album, das Vergänglichkeit nicht erklärt, sondern ihr zuhört. Reduzierte Atmo, getragen von Zuversicht. Joni Mitchell in ihrer mittleren Phase könnte ihre Patin sein.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 2/2026.

