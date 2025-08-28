The Beths
„Straight Line Was A Lie“
Anti (VÖ: 29.8.)
Quirliger Indie-Pop aus Neuseeland.
Elizabeth Stokes singt Lieder über Stechmückenplagen und darüber, dass der kürzeste Weg nicht immer wirklich der richtige ist, dass ihre Mutter sie nicht aufgeben soll und wie es ist, während eines Sturms Drachen steigen zu lassen.
Selbst wenn The Beths auf „Straight Lines Was A Lie“ Stokes’ Kampf mit einer Depression vertonen („This year’s gonna kill me“, droht sie zu polternden Drums in „No Joy“), findet sich auf dem vierten Album der Neuseeländer:innen vor allem quirliger Indie-Pop, durch den mal Akustikgitarren („Mosquitoes“), mal träumerische Loops („Til My Heart Stops“) und mal ungestüme Fuzz-Riffs („Ark Of The Covenant“) tanzen.
