Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Die queere Wiedergeburt von Nu Metal? Schon beim Titelsong will man zusammen mit Sängerin Sam Quartin „Break stuff!“ brüllend den Tisch umwerfen. Auch sonst scheppert das Trio charmant zwischen Steve Albinis Nirvana, RATM und den Beastie Boys anno „Sabotage“.

Eigentlich wollten The Bobby Lees ja auf unbestimmte Zeit Pause machen, weil die Leute „lieber fünf Dollar für einen Kaffee ausgeben“ als für Musik. Finanziert hat „New Self“ nun Schauspieler und Langzeitfan Jason Momoa, was eine Menge Druck rausgenommen habe, sagt Quartin.

Und so klingt es auch: Ein Ventil von einem Album, festgehalten im Moment der Entladung.