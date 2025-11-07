Einmal nannten The Dears eine EP „Orchestral Pop Noir Romantique“ und fanden so eine Beschreibung für ihr gesamtes Werk. Auf ihrem neunten Album ist wie immer ein tragisches Gefühl – die Kanadier stemmen sich gegen die Unbill der Welt. Doch der Ton ist hoffnungsvoller als sonst. Songwriter Murray Lightburn sagt, er habe eine unterstützende, positive Platte machen wollen, und so ist der Albumtitel eine Aufforderung, die Schönheiten des Lebens zu feiern, trotz allem. Auch die Familie feiert er – im Kern bestehen The Dears aus ihm und seiner Ehefrau/Keyboarderin Natalia Yanchak.

Eine zerkratzte Zuversicht ist in diesen Liedern

Die Musik dazu ist der hier angestammte Post-Punk, Art-Pop und New Wave, die Haltung die des Existenzialisten – öfters wird die Band mit den Smiths verglichen, manchmal auch mit Serge Gainsbourg. Hinzu kommt Northern Soul mit feierlichen Bläsersätzen. Eine zerkratzte Zuversicht ist in diesen Liedern. Gute Gründe, dankbar zu sein.

