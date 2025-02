Doppelbegabungen sind sowieso selten. Aber Willy Vlautin ist nicht nur ein bald sogar von Netflix aufgesogener Romancier, sondern auch ein Songwriter, der sich zurücknehmen kann. Nach Richmond Fontaine überlässt er für seinen Lounge-Folk mit The Delines den niemals aufdringlichen Bläsern und Sängerin Amy Boone den Vortritt. Boone ist Herz und Verstand hinter üppig orchestrierten Erzählungen von rührenden Waschlappen und bis zum Äußersten gereizten Outlaws.

Man folgt ihnen mit leichtem Sicherheitsabstand und zartbitterem Amüsement, wie den Protagonisten in einem Film von Alexander Payne. Wenn auch manches zu sehr in sich ruht oder scharf am Klischee entlangschrammt, Stücke wie „Sitting On The Curb“ sind zum Hineinlegen.

