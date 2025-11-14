The Ghost And The Machine

„Sorrows“

Broken Silence (VÖ: 14.11.)

Konzentrierte, schwerblütige Folk-Miniaturen aus Wien.

The Ghost And The Machine - Sorrows
von 
Artikel Teilen
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Wenn Tumbleweeds durch Wiener Kaffeehäuser wehen. Andreas Lechner, Songschreiber und Reso-Gitarrist, lässt in zwölf Alternative-Folk-Songs die wüste Sonne golden untergehen. Konzentriert, melancholisch, unentrinnbar. Die Stimme rumpelt, Akkordeontöne schweben, eine Säge singt. Es zerrt und dröhnt, weil alles vergänglich ist und diese verwandte Seele eben doch nur eine „Ghost Romance“. Ja, ist auch Pose dabei. Aber schwerblütige Miniaturen wie „Strange Days“ oder „Blue & Grey“ entwickeln doch einen dunklen Sog wie die Walkabouts in Sub-Pop-Tagen.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 12/2025.

Themen aus dem Artikel:
Review Sorrows Folk The Ghost And The Machine