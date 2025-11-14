Wenn Tumbleweeds durch Wiener Kaffeehäuser wehen. Andreas Lechner, Songschreiber und Reso-Gitarrist, lässt in zwölf Alternative-Folk-Songs die wüste Sonne golden untergehen. Konzentriert, melancholisch, unentrinnbar. Die Stimme rumpelt, Akkordeontöne schweben, eine Säge singt. Es zerrt und dröhnt, weil alles vergänglich ist und diese verwandte Seele eben doch nur eine „Ghost Romance“. Ja, ist auch Pose dabei. Aber schwerblütige Miniaturen wie „Strange Days“ oder „Blue & Grey“ entwickeln doch einen dunklen Sog wie die Walkabouts in Sub-Pop-Tagen.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 12/2025.