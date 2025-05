Nachdem sie sich zuletzt auf der Suche nach Veränderung abgestrampelt haben, akzeptieren The Kooks mit „Never/Know“ ihre Rolle als hoffnungslos nostalgische Nullerjahre-Kapelle irgendwo zwischen The Coral und Kaiser Chiefs. Zum Glück! Denn entspannt rockende Popsongs wie „Sunny Baby“, mit direktem Drive zur Hookline, stehen den Briten einfach am besten.

Auch leichthändig hingeworfene Melodien („If They Could Only Know“) und verträumte Balladen („China Town“) haben The Kooks noch drauf. Nur in den Reggae- und Soft-Rock-Momenten wirkt die Lässigkeit aufgesetzt.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 5/25.