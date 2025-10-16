Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

„Oh, here comes the apocalypse! And I can’t get enough of it!“ Zur Eröffnung von „From The Pyre“ freut sich Abigail Morris in „Agnus Dei“ auf den Weltuntergang, und am Ende des zweiten Albums von The Last Dinner Party lodert dann in „Inferno“ das Fegefeuer auf. Dazwischen inszeniert die Band ein dekadentes Weltentheater und führt mit einem illustren, aus Mythen, Sagen und Abenteuergeschichten geborgten Personal Stücke auf, die allegorisch überhöht vom alltäglichen Grauen romantischer Verwirrungen und toxischer Beziehungen erzählen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Pompös und großartig großspurig verrührt die Band Indie-Pop und Showtunes zu üppig arrangierten morbiden Spektakeln („This Is The Killer Speaking“, „Rifle“) und wirbelt kurios Bowie, Queen und ABBA durcheinander („Count The Ways“, „Second Best“, „The Scythe“). Das kennt man zwar alles schon vom Debüt, unerhört aufregend ist dieser Apocalypso trotzdem.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 10/2025.