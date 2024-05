In dem DDR-Film „Sonnenallee“ trägt die Hauptfigur ein selbst gemaltes Fan-Shirt mit der Aufschrift „Rock & Pop“. Die Lemon Twigs sind dieses T-Shirt. Wahllos musikbegeistert und ohne Checke-Dünkel kochen die Brüder auch auf ihrem fünften Album die Klassiker-Rezepte der goldenen 60er- und 70er-Jahre nach. Dass dabei nach wie vor keine ranzige Suppe rauskommt, liegt an ihrer Hingabe.

„My Golden Years“ klingt, als hätten The Association, Brian Wilson und die Alessi Brothers den Vorspann einer 90er-Jahre-Teenieserie komponiert, die in den frühen 70erJahren spielt. Retro to end all retro, und ein Riesenspaß obendrein. Nur: Eine KI wird das wohl bald ebenso gut hinkriegen. Ob man sich das dann noch munden lässt, ist eine philosophische Frage.