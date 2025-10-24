The Lemonheads
„Love Chant“
Fire/Cargo (VÖ: 24.10.)
Zerknautschte neue Lieder von Evan Dando.
Empfehlungen der Redaktion
Es scheppert und wackelt wieder in Evan Dandos Songs. Wem das Lemonheads-Comeback 2006 zu sehr nach Indie-Mainstream klang, der darf sich jetzt freuen. So zerknüllt-zerknautscht wie im mürrischen „In The Margin“ klang die Band seit 1989 nicht mehr. Hier hört man Juliana Hatfield singen („58 Second Song“), da spielt J Mascis ein Solo („Deep End“).
Und während Dando zu Hause in Brasilien seine Autobiografie schrieb, blieb ihm offenbar noch genug Zeit, sich so tolle Songs wie „Togetherness Is All I’m After“ auszudenken, bei dem Teenage Fanclub auf Crazy Horse treffen – und er sich selbst zuruft: „Baby, don’t blow it!“
Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 11/2025.
