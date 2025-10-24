The Lemonheads

„Love Chant“

Fire/Cargo (VÖ: 24.10.)

Zerknautschte neue Lieder von Evan Dando.

Chrissie Hynde And Pals - Duets Special
von 
Artikel Teilen
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Es scheppert und wackelt wieder in Evan Dandos Songs. Wem das Lemonheads-Comeback 2006 zu sehr nach Indie-Mainstream klang, der darf sich jetzt freuen. So zerknüllt-zerknautscht wie im mürrischen „In The Margin“ klang die Band seit 1989 nicht mehr. Hier hört man Juliana Hatfield singen („58 Second Song“), da spielt J Mascis ein Solo („Deep End“).

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Und während Dando zu Hause in Brasilien seine Autobiografie schrieb, blieb ihm offenbar noch genug Zeit, sich so tolle Songs wie „Togetherness Is All I’m After“ auszudenken, bei dem Teenage Fanclub auf Crazy Horse treffen – und er sich selbst zuruft: „Baby, don’t blow it!“

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 11/2025.

Themen aus dem Artikel:
Crazy Horse Juliana Hatfield TEENAGE FANCLUB Evan Dando J. Mascis Review The Lemonheads Rock Love Chant