The New Pornographers

„The Former Site Of“

Merge/Cargo (VÖ: 27.3.)

Gewohnt lässiger, angenehm unaufgeregter Indie-Pop.

The New Pornographers - The Former Site Of
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The New Pornographers haben immer einen Plan, klingen dabei aber so lässig, als hätten sie keinen. Auf „The Former Site Of“ erzählt die kanadische Formation um A. C. Newman in sorgfältig gewobenen Liedern zwischen Pop-Appeal und Indie-Flair von Menschen in persönlichen und gesellschaftlichen Ausnahmesituationen.

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Auch auf ihrem zehnten Album erscheinen hier und da Americana-Elemente („Ballad Of The Last Payphone“). Dank Synthie-Accessoires klingt es mitunter, als wären sie in einem heimeligen Raumschiff aufgenommen worden – pulsierend, präsent und doch auf eine angenehme Art unspektakulär.

Themen aus dem Artikel:
Review The New Pornographers Indie-Pop The Former Site Of