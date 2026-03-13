The Notwist

„News From Planet Zombie“

Morr Music (VÖ: 13.3.)

Gewohnt starker Indie-Pop zum Nichtverrücktwerden.

The Notwist - News From Planet Zombie
von 
Artikel Teilen
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

„News From Planet Zombie“ reagiert, so hieß es in der Ankündigung, auf die chaotische Welt, in der wir heute leben. Aber so offensichtlich und furchterregend die geopolitische Sackgasse sein mag, in der wir uns befinden – The Notwist nehmen uns an die Hand und mit in eine Welt, in der all diese Ängste und Unsicherheiten Vergangenheit und Zukunftsmusik zugleich sind, in der darauf Verlass ist, dass manche Dinge auch einfach so bleiben, wie sie sind.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Die Bayern bleiben ihrer Handschrift treu, liefern mal energetischen, mal melancholischen Indie Pop mit Krautrock und Punk Einflüssen, der zwar auf Altbewährtes zurückgreift und sich dennoch stets weiterentwickelt. „I won’t get insane like all the others“, heißt es gleich im ersten Song des Albums, „Teeth“. We won’t. Sollen die Zombies doch aus ihren Löchern kriechen – wir tanzen derweil in Skinny Jeans und Cordjackett mit wippendem Zeigefinger über den Indie Floor.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 3/2026.

Themen aus dem Artikel:
Indie-Pop News From Planet Zombie Review The Notwist