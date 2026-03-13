„News From Planet Zombie“ reagiert, so hieß es in der Ankündigung, auf die chaotische Welt, in der wir heute leben. Aber so offensichtlich und furchterregend die geopolitische Sackgasse sein mag, in der wir uns befinden – The Notwist nehmen uns an die Hand und mit in eine Welt, in der all diese Ängste und Unsicherheiten Vergangenheit und Zukunftsmusik zugleich sind, in der darauf Verlass ist, dass manche Dinge auch einfach so bleiben, wie sie sind.

Die Bayern bleiben ihrer Handschrift treu, liefern mal energetischen, mal melancholischen Indie Pop mit Krautrock und Punk Einflüssen, der zwar auf Altbewährtes zurückgreift und sich dennoch stets weiterentwickelt. „I won’t get insane like all the others“, heißt es gleich im ersten Song des Albums, „Teeth“. We won’t. Sollen die Zombies doch aus ihren Löchern kriechen – wir tanzen derweil in Skinny Jeans und Cordjackett mit wippendem Zeigefinger über den Indie Floor.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 3/2026.