Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Mit „Dear God“ liefern The Pretty Reckless eine große Rockplatte zwischen Alternative Metal, Stadionrefrains und überraschend ruhigen Momenten. Besonders „For I Am Death“ zeigt, wie gut Taylor Momsen und Co. schwere Gitarren mit eingängigen Hooks verbinden. Ein Album, wie gemacht für verschwitzte Festivalnächte.

Zwischen brachialen Riffs, folkigen Ausreißern wie „Dragonfire“ und melodischem 2000er-Softrock („Eye Of The Storm“) bleibt die Stimmung durchgehend emotional aufgeladen. Die zierliche Momsen klingt dabei mal verletzlich, mal wie eine Kettensäge.