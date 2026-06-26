The Pretty Reckless
„Dear God“
FEARLESS (VÖ: 26.06.2026)
So sollte moderner Festival-Rock klingen
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Mit „Dear God“ liefern The Pretty Reckless eine große Rockplatte zwischen Alternative Metal, Stadionrefrains und überraschend ruhigen Momenten. Besonders „For I Am Death“ zeigt, wie gut Taylor Momsen und Co. schwere Gitarren mit eingängigen Hooks verbinden. Ein Album, wie gemacht für verschwitzte Festivalnächte.
Zwischen brachialen Riffs, folkigen Ausreißern wie „Dragonfire“ und melodischem 2000er-Softrock („Eye Of The Storm“) bleibt die Stimmung durchgehend emotional aufgeladen. Die zierliche Momsen klingt dabei mal verletzlich, mal wie eine Kettensäge.
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