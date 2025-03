The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Ein Sänger, der wie ein junger Richard Thompson klingt, ein Gitarrist, der Songs gern mit Schnörkeln verziert, die an Johnny Marr zu Zeiten von The Smiths erinnern, eine Waliser Band in London, die 2023 mit ihrem Debüt, „Dead Meat“, die meisten britischen Musikjournalisten ganz kirre gemacht hat: Da kann eigentlich nichts schiefgehen, oder? Doch!

Auf „Cotton Crown“ machen Owen Williams’ eindringliche Stimme und George Nicholls’ Gitarrenarbeit den The-Tubs-Folkrock-Powerpop zwar weiterhin einzigartig. Was dem Album aber

fehlt, ist Songwriting, das da mithalten kann. Bei Stücken wie „The Thing Is“, „Chain Reaction“ oder „Strange“ hat man das Gefühl, die Band rennt einfach Hals über Kopf los, ohne zu wissen, wo sie hinwill.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 3/25.