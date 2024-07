Joe Egan und Gerry Rafferty gründeten die Folk-Rock-Band Stealers Wheel 1972 in ihrer Heimatstadt Paisley in Schottland. Als ihr selbstbetiteltes Debütalbum im selben Jahr veröffentlicht wurde, hatte der Singer/Songwriter Rafferty die Band bereits verlassen. Doch der Erfolg ihres Hits „Stuck in the Middle With You“ (1973) trug nicht nur zu seiner späteren Rückkehr bei, sondern auch zum internationalen Durchbruch der Band. In einem Beitrag auf Gerry Raffertys offiziellen Facebookseite, die von seiner Tochter Martha betrieben wird, heißt e nuns, dass Egan am 6. Juli „friedlich“ verstorben sei:

„Es ist eine sehr traurige Nachricht, dass die andere Hälfte von Stealers Wheel, Joe Egan, gestern Nachmittag im Kreise seiner Liebsten friedlich verstorben ist. Ich werde ihn immer als eine liebe und sanfte Seele in Erinnerung behalten. Möge er in Frieden ruhen.“

Die genaue Todesursache von Joe Egan ist bislang unbekannt.

Joe Egans Solokarriere

Der Stealers-Wheel-Klassiker „Stuck in the Middle With You“ positionierte sich in den USA und Großbritannien unter den Top 10 der Single-Charts und erlangte 1992 einen erneuten Aufschwung durch die Verwendung im Film „Reservoir Dogs“ von Quentin Tarantino. Zwar sorgte der erste Erfolg für Gerry Raffertys Rückkehr in die Band, doch diese trennte sich nach ihren zwei Alben „Ferguslie Park“ (1973) und „Right or Wrong“ (1975) erneut. Rafferty starb 2011 an Leber- und Nierenversagen.

Egan veröffentlichte anschließend zwei Soloalben, „Out of Nowhere“ im Jahr 1979, und „Map“ zwei Jahre später. In den 90er-Jahren zog er sich allerdings aus der Musikbranche zurück und soll von seinem Haus in der Nähe von Paisley aus ein Verlagsgeschäft betrieben haben.