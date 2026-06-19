Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Jede Platte seiner Band The Veils sei ein Gegenpol oder – wie Finn Andrews es etwas pathetisch nennt – „eine Art Sühne“ für die vorangegangene. Nachdem „Asphodels“ (2025) sich der poetischen Introspektion widmete, schlägt „Fragile World“ eine energetischere, extrovertiertere Richtung ein.

So poppig, mitunter sogar experimentell (vereinzelter Vocoder-Einsatz, etwas befremdlich) hat man die Neuseeländer noch nicht gehört! Die Referenzen U2 und Coldplay blinken ein paarmal auf, der Retro-Charme von „My Foolish Heart“ ist unwiderstehlich, und die Klavierballaden sind doch am schönsten.