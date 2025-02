2007 starteten die Wombats sofort auf der Indie-Pop-Überholspur. Und dann lauteten die Titel auch noch so wie „Let’s Dance To Joy Division“. Danach verloren sich die Liverpudlians, auch mal in der Experimentierfalle. Fünf Alben später sieht man sie mit breiter Brust und einem Korb voller Melodien, die sich erst spät entfalten – will sagen, auf ihrem Zenit, gereift und mit der Ruhe, die anderen vorbeirasen zu lassen.

Jeder Song birgt eine Überraschung, der neue Produzent John Congleton sorgte für warme Backing-Teppiche. „I Love America And She Hates Me“ groovt wie die Hölle, und „The World’s Not Out To Get Me, I Am“ verhaftet einen sofort. Und ja, Sänger Murph, geläutert und nüchtern, ist besser bei Stimme denn je. Der Ozean lügt nie.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 3/25.