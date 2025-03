The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Alles wie gehabt, nur diesmal in Überlänge und mit roughen Latin-Vibes: Tito & Tarantula – immer noch am bekanntesten für ihren famosen Auftritt in „From Dusk Till Dawn“ 1996 – laben sich einmal mehr an staubtrockenem Texas-Bluesrock und rüpeligem Punk, garniert mit einigen für ihre Verhältnisse fast zarten Balladen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 4/25.