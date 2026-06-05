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„Life goes on, but it was better with you“, klagt Wallis Bird in der Folkballade „And So Turns The Wheel“. Auf „I Can See Your House From Here“ verarbeitet die in Berlin lebende Irin den Tod ihres guten Freundes Kevin Ryan.

„Grieving Is The Price You Pay For Love“, „I’ll Take Anything“, „Let Me Buy You Flowers“ oder „To Love You Is To Have Done Something Good“ leisten Trauerarbeit. In solchen persönlichen Stücken erinnert Wallis Bird oft an Joni Mitchell.

Wenn sie aber in Songs wie „Call The Hea- ler“ oder „Why Is Peace Problema- tic?“ das Weltgeschehen kommentiert, klingt das nach Kirchenlied.