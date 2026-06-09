Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Wer immer noch oder gerade erst an einem Französischlehrerinnen-Trauma kaut, war mit „French Fever“ schon mal gut bedient. So catchy und frech macht Zaidoon Nasir auf „Hairy“ (sein fieser Nickname) mit „Problems In My Head“ oder „Fast Car“ weiter.

Als Who Shot Scott sublimiert der Neuseeländer mit irakischen Wurzeln die Pein von einst in kleinen PopHop-Stinkbomben, die zwischen komischer Verzweiflung, großer Klappe und wundersamer Selbstermächtigung zünden.

Weil er das in knapper Form mit viel Flow und großem Groove-Gespür tut, bleibt die Unternehmung so kurzweilig wie ein gelungener Schülerstreich in der Highschool.