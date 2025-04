RFK Jr.s Angriff auf die Gesundheit Amerikas ist schlimmer, als wir es uns jemals hätten vorstellen können

Rosa DeLauro vertritt den 3. Bezirk von Connecticut im Repräsentantenhaus. Sie ist ranghöchste Demokratin im Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses sowie im Unterausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Bildung.

Rosa DeLauro warnt vor Zerstörung des amerikanischen Gesundheitssystems

Im vergangenen Dezember habe ich darüber geschrieben , wie gefährlich die Ernennung von Robert F. Kennedy Jr. zum Gesundheitsminister durch Donald Trump ist. Und dass für die Leitung wichtiger Gesundheitsbehörden unqualifizierte, gefährliche Personen ernannt wurden. Ich habe dargelegt, dass diese Ernennungen, angefangen mit Kennedy, ein bewusster Versuch sind, unser Gesundheitssystem zu zerstören. Und dass sie die Amerikaner kränker machen werden.

Als ranghöchstes Mitglied des Haushaltsausschusses des Repräsentantenhauses und des Unterausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales (LHHS) habe ich die Finanzierung und Überwachung dieser Behörden zu meiner Priorität gemacht. Ich weiß um die Bedeutung ihrer Aufgaben.

Abgeschaffte Schlüsselbehörden im Gesundheitsbereich

Ich habe nicht erwartet, dass Kennedy Gesundheitsbehörden, die für den Fortschritt und die Führungsrolle unseres Landes im Bereich der öffentlichen Gesundheit von entscheidender Bedeutung sind, einfach auslöschen würde.

In den letzten vier Monaten haben Präsident Trump und RFK Jr. zusammen mit dem unkontrollierten Milliardär Elon Musk ihre Drohungen wahr gemacht, die Behörden zu zerstören, die unsere Gesundheit schützen. Im Rahmen ihrer drastischen und willkürlichen Säuberungsaktion und Umstrukturierung im HHS haben sie ganze Behörden abgeschafft. Darunter sind Einrichtungen, die das Leben von Menschen gerettet haben, die uns allen nahestehen.

SAMHSA: Abschaffung der 988 Suicide and Crisis Lifeline

Die Behörde für Drogenmissbrauch und psychische Gesundheit (SAMHSA), die die 988 Suicide and Crisis Lifeline betreibt, wurde abgeschafft.

Die Behörde für Gesundheitsressourcen und -dienstleistungen (HRSA) wurde abgeschafft. Sie ist zuständig für den Zugang zur Gesundheitsversorgung für nicht versicherte, isolierte und schutzbedürftige Menschen wie HIV/AIDS-Patienten, Mütter und Kinder sowie Familien in ländlichen Gemeinden.

Die Behörde für strategische Vorsorge und Reaktion (ASPR), die uns bei der Reaktion auf und Vorbereitung auf Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit unterstützt, wurde abgeschafft.

Und sogar die Behörde für gemeinschaftliches Leben (ACL) wurde abgeschafft. Sie ist die treibende Kraft hinter Programmen wie „Meals on Wheels“, die Hunger und Isolation älterer Menschen bekämpfen.

Konsequenzen der Behördenschließungen für die öffentliche Gesundheit

Ich glaube nicht, dass das amerikanische Volk weniger Gesundheitsforschung, mehr Ausbrüche von Infektionskrankheiten und Kürzungen bei Medicaid will. Der Präsident nahm sich in seiner ersten Rede vor dem Kongress Zeit, um einen kleinen Jungen zu würdigen, der gegen Hirntumor kämpft. Doch jetzt entziehen das Weiße Haus und die Republikaner den Menschen, die gegen Krebs und Krankheiten aller Art kämpfen, die Ressourcen.

Die Regierung hat Tausende von Experten und erfahrenen Mitarbeitern entlassen. Oder aus dem Dienst gedrängt, die dazu beitragen, die Amerikaner vor Infektionskrankheiten wie Masern, HIV und Tuberkulose zu schützen.

Fallbeispiel: Der Rücktritt von Impfstoffexperte Peter Marks

Nehmen wir das Beispiel von Peter Marks. Er ist der oberste Impfstoffregulierer des Landes bei der Food & Drug Administration. Er hat unter der ersten Trump-Regierung dazu beigetragen, die Covid-Impfstoffe in Rekordzeit zu entwickeln. Laut einer Studie des Commonwealth Fund konnten dadurch über drei Millionen zusätzliche Todesfälle verhindert werden. Das spielte jedoch keine Rolle. Denn Marks wurde aufgefordert, zu kündigen oder zu gehen. In seinem Kündigungsschreiben schrieb Marks: „Es ist klar geworden, dass der Minister Wahrheit und Transparenz nicht wünscht. Sondern vielmehr eine unterwürfige Bestätigung seiner Fehlinformationen und Lügen.“

Drastische Kürzungen bei CDC und NIH bedrohen Forschung und Prävention

In den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hat DOGE bereits 2.400 Mitarbeiter entlassen oder verdrängt. Kennedy hat die Büros zerstört, die die dringendsten und alarmierendsten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit verfolgen. Von HIV bis Krebs. Diese Büros sammelten Daten, die es jedem, vom Hausarzt bis zu den Eltern, ermöglichten, fundierte Entscheidungen über die Gesundheit ihrer Familien zu treffen. Ohne diese Daten wird es für unsere Experten im Bereich der öffentlichen Gesundheit schwieriger sein, Trends zu erkennen und Ressourcen in unseren Gemeinden zu priorisieren.

Massive Mittelkürzungen und Entlassungen bei CDC-Programmen

Das HHS hat 11 Milliarden Dollar an Finanzmitteln für staatliche und lokale Gesundheitsbehörden gestrichen. DOGE fordert, dass die CDC fast 3 Milliarden Dollar an Zuschüssen kürzt, wodurch die jährlichen Ermessensausgaben der CDC illegal um über 30 Prozent gekürzt würden. Sie streichen Dutzende von CDC-Programmen. Darunter HIV-Präventions- und Tabakpräventionsprogramme. Programme, die dazu beitragen, das Leben von Männern, Frauen und Kindern im ganzen Land zu retten.

Warum um alles in der Welt sucht DOGE gerade an diesen Orten nach sogenannter Verschwendung? Das Leben eines Teenagers, der nicht süchtig nach Zigaretten wird, ist keine Verschwendung.

Einschränkung wichtiger NIH-Forschung durch politische Eingriffe

Bei den National Institutes of Health hat Kennedy mehr als 2.000 Mitarbeiter entlassen. Darunter mehrere Direktoren einzelner NIH-Institute. Die Regierung hat Universitäten, die ihre bevorzugten Richtlinien nicht übernehmen, Bundesmittel vorenthalten, Forschungen zu Themen, die ihr nicht gefallen, gestrichen. Sie hat NIH-Zuschüsse stark eingeschränkt. Und vom Kongress bewilligte Mittel illegal beschlagnahmt. Die Regierung hat sogar die Forschungsgelder für mRNA-Impfstoffe gestrichen. Eine der vielversprechendsten Innovationen in der medizinischen Forschung.

Öffentliche Empörung und juristischer Widerstand gegen Maßnahmen

Es gibt jedoch einige Hoffnungsschimmer, und wir sehen jetzt Widerstand auf allen Ebenen. Die Öffentlichkeit ist empört über den enormen Schaden, den diese Bemühungen angerichtet haben. Dutzende von Gerichten haben die Maßnahmen der Regierung mit einstweiligen Verfügungen blockiert. Aber Gerichte können nur verteidigen.

Als führende Demokratin im Haushaltsausschuss werde ich den Kampf gegen diesen kurzsichtigen, gefährlichen Plan weiter anführen. Der Kongress ist eine Institution, die auf Druck von außen reagiert. Und wir müssen den Druck der Amerikaner überall erhöhen, wenn wir uns vor dieser gesetzlosen und rücksichtslosen Trump-Regierung schützen wollen.

Persönliche Auswirkungen auf die medizinische Forschung in DeLauros Wahlkreis

Ich möchte mit einem Beispiel schließen, das mir und Millionen von amerikanischen Familien sehr nahe geht. In meinem Wahlkreis finanziert die NIH zahlreiche Forschungsprogramme an der Yale University durch Zuschüsse. Ein Doktorand in Yale, dessen Leidenschaft für die Wissenschaft durch die Melanomdiagnose seiner Stiefmutter entsteht, erhielt den NIH Chemistry-Biology Interface Training Grant, mit dem er die Mechanismen der Krebsmetastasierung erforscht.

Beispiel eines NIH-Stipendiaten an der Yale University

Dieser Student sagte meinem Büro: „Die Wissenschaftler, die ich kenne, haben große Angst, dass die Regierung die wichtige Forschungs- und Entwicklungsarbeit der Hochschulen verlangsamt oder stoppt. Was die Entwicklung lebensrettender Therapien behindern würde.“

Ich bin Krebsüberlebender. Ich bin dank der Wissenschaft und der biomedizinischen Forschung am Leben. Auf die eine oder andere Weise betrifft Krebs das Leben fast jeder amerikanischen Familie. Stellen Sie sich vor, was jetzt mit diesen Familien passieren wird, wenn die Regierung diese Behörden auslöscht.