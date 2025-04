Trump und seine „F*ck you, bezahl mich“-Präsidentschaft

In der aktuellen Time-Magazin- Titelgeschichte über die ersten 100 Tage der zweiten Amtszeit von Donald Trump erklärte ein Berater des Präsidenten die Rache-Strategie des Präsidenten. „Entweder wir kommen hinter euch her. Wir machen euch fertig, Oder ihr helft mir.“

Goodfellas und die Gangstermentalität des Präsidenten

Es gibt eine berühmte Szene in Goodfellas , die diese Mentalität eines Mafiabosses erklärt. In der Erzählstimme von Ray Liottas Wiseguy Henry Hill erfahren wir, dass der New Yorker Mafiaboss Paulie jedem, der ihm Treue schuldet oder ihm irgendetwas schuldet, sagt: „Fuck you, pay me“. Oder sonst… Leider scheint Trump die Bundesregierung mit derselben Gangstermentalität zu führen. Schlimmer noch, es funktioniert. Viel zu gut.

Trumps Umgang mit Disney, Meta und anderen Konzernen

Als der Präsident im Wesentlichen zu Disney und Meta sagte: „Ihr habt da nette Unternehmen. ABC und Facebook. Es wäre schade, wenn ihnen etwas zustoßen würde“, wurden bald Millionen von Dollar an Vergleichszahlungen an Trumps Präsidentschaftsbibliotheksfonds gezahlt. (Welche Bücher neben „The Art of the Deal“ in den Regalen einer Trump-Bibliothek stehen würden, kann sich jeder selbst ausmalen.)

Die Kapitulation großer Anwaltskanzleien und Universitäten

Angeblich aggressive Anwaltskanzleien wie Paul Weiss , Kirkland & Ellis und Skadden Arps beugten sich ebenfalls. Und kapitulierten, was Hunderte Millionen abrechenbarer Stunden kostete. Die Columbia University folgte bald darauf , um dem Zorn des Präsidenten zu entgehen (und 400 Millionen Dollar an Fördergeldern zu erhalten). „Ich muss etwas richtig machen. Denn ich habe von vielen Anwaltskanzleien viel Geld bekommen“, prahlte Trump gegenüber Time.

Millionenverluste und faule Vergleiche zugunsten Trumps

Auch beide Kammern des von den Republikanern kontrollierten Kongresses haben nachgegeben. Und sich geweigert, sich gegen Trumps ruinöse Zollpolitik zu stellen, die uns in eine weltweite Rezession zu stürzen droht. Die niedergeschlagene und erschütterte Senatorin Lisa Murkowski aus Alaska gab kürzlich gegenüber ihren Wählern zu, dass sie und ihre Kollegen „ alle Angst haben “. Sie warnte, dass „Vergeltungsmaßnahmen real sind“. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, der für seinen Mut bekannt ist, sagte gegenüber Time : „Präsident Trump ist die mächtigste Kraft in der Politik der Moderne. Jeder will in diesem Zug mitfahren Und nicht davor stehen.“

Harvard und Anwaltsbündnisse gegen Trumps Politik

Nun, nicht jeder. Harvard hat sich gegen Trumps unerbittliche Schikanen gewehrt. Und eine Bundesklage eingereicht, in der es der Regierung vorwirft, seine Rechte aus dem Ersten Verfassungszusatz zu verletzen. Eine Gruppe von Anwaltskanzleien hat sich zusammengeschlossen , um Klage zu erheben. In allen Bundesstaaten sind Proteste ausgebrochen, angeführt von Koalitionen wie 50501. Und eine Anti-Elon-Musk-Kampagne und ein Boykott haben dazu beigetragen, die Tesla-Aktie inmitten der verheerenden Budgetkürzungen des sogenannten Department of Government Efficiency zu Fall zu bringen. Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez touren durch das Land, um gegen die Oligarchie zu wettern. Sie sprechen vor riesigen Menschenmengen. Unter anderem in Salt Lake City .

Trumps Autokratie-Vision: „Regierung durch Männer“

Trumps aktuelle Umfragewerte sind historisch schlecht. Und nur vier Monate nach Amtsantritt lehnt eine Mehrheit der Befragten sein Handeln ab. Dennoch drückt der Präsident im Interview mit dem Time-Magazin nur Triumph und Ego aus. Er lehnt sogar die Grundidee ab, dass die Vereinigten Staaten eine Nation sind, die von Gesetzen und nicht von Menschen regiert wird. „Wir sind eine Regierung, in der Männer am Gesetzgebungsprozess beteiligt sind. Und im Idealfall gibt es ehrliche Männer wie mich“, sagte Trump gegenüber dem Time-Magazin. Dies ist der Weg zur Autokratie, getarnt als Trump’scher Exzeptionalismus.

Der „Mafiaboss Trump“: Parallelen zu Al Capone und John Gotti

Trump vergleicht sich gerne mit Al Capone , dem Scarface persönlich. Wie Capone während der Prohibition in Chicago bedroht Trump mehrere Säulen unserer Gesellschaft. Die amerikanische Wirtschaft, Universitäten, den Kongress. Und durch seine fortwährende Angstkampagne hat er Millionen eingefahren. Es stellt sich heraus, dass der mächtigste Mann der Welt ein effektiver Erpresser sein kann.

Warum Trump der mächtigste Erpresser der modernen Politik bleibt

Trotz seiner Fantasien ähnelt der Mafiaboss Trump jedoch eher John Gotti. Der „Dapper Don“ und Trump kamen in den 70er und 80er Jahren in New York City groß raus. Beide stammten aus den Außenbezirken. Beeindruckend frisiert, grell, dreist und mit ihren Heldentaten beherrschten sie die Boulevardpresse.

Gotti, der berüchtigtste Gangster seiner Zeit, regierte mit Angst, Einschüchterung und Mord. Er stammte ebenfalls aus der Gangster-Schule von „Goodfellas“. Da ist es nur natürlich, dass einer seiner Untergebenen aus der Verbrecherfamilie jetzt ein MAGA-Politiker in New Jersey ist. Die „Fuck you, pay me“-Mentalität ist eine hässliche und beständige Seite des American Way. Gotti und die Goodfellas-Crew haben am Ende bekommen, was sie wollten.

Trump ist ein anderer Fall. Sein unheimliches Glück, seine politische Gerissenheit, sein Einfluss und seine Macht haben es ihm geschafft, sich über dem Gesetz zu halten. Und ein Ende ist nicht in Sicht.