Die 10 wildesten Medizin-Theorien des Robert Kennedy Jr.

Im Moment steht Robert F. Kennedy Jr. nur noch eine Bestätigungsanhörung vor dem bald von den Republikanern dominierten Senat davon ab, Leiter des Ministeriums für Gesundheit zu werden. Aber angesichts Kennedys langjähriger Geschichte irreführender und fehlgeleiteter Aussagen zum Thema Gesundheit können wir davon ausgehen, dass zumindest einige seiner abwegigen Behauptungen und Verschwörungstheorien während der Anhörung unter die Lupe genommen werden.

Dies ist besonders wahrscheinlich, wenn es um Dinge geht, wie die Anschuldigung gegen die Food and Drug Administration (FDA), sie habe „ein Interesse“ an einer „Massenvergiftung der amerikanischen Bevölkerung“, wie Kennedy Fox News im August mitteilte. Die Senatoren könnten auch die Haltung des Mannes zum Thema öffentliche Gesundheit in Frage stellen, der 2022 behauptete, dass Juden wie Anne Frank während des Holocaust mehr Freiheiten hatten als ungeimpfte Menschen zu diesem Zeitpunkt der Covid-19-Pandemie.

Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Hier sind 10 weitere umstrittene Aussagen und Positionen Kennedys zum Thema Gesundheit.

MMR-Impfstoffe

Im Jahr 2005 schrieb Kennedy einen inzwischen zurückgezogenen und widerlegten Artikel, der von Rolling Stone und Salon veröffentlicht wurde. Darin behauptete er, dass es einen möglichen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und der Zunahme von Autismus gebe und dass es eine massive Vertuschung gebe, um dieses Risiko vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Zahlreiche empirische Studien in von Experten begutachteten Fachzeitschriften haben seitdem bewiesen, dass die Behauptungen falsch sind, und die 1998 in der Zeitschrift „The Lancet“ veröffentlichte Studie, in der erstmals ein Zusammenhang zwischen dem Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff (MMR) und Autismus behauptet wurde, wurde von der Zeitschrift zurückgezogen und als betrügerisch eingestuft.

Trotz dieser Beweise haben Kennedy und seine gemeinnützige Anti-Impf-Organisation Children’s Health Defence (CHD) weiterhin versucht, Eltern davon zu überzeugen, dass Impfstoffe Autismus verursachen könnten – eine Überzeugung, die er in einem Juli 2023 geführten Interview mit Jesse Watters auf Fox News bekräftigte. Im Jahr 2019, vier Monate nachdem Kennedy Samoa besucht und sich mit Impfgegnern getroffen hatte, kam es auf der kleinen Pazifikinsel zu einem schweren Masernausbruch, bei dem sich mehr als 5.700 Menschen (bei einer Gesamtbevölkerung von 200.000) infizierten und 83 Menschen starben – viele von ihnen Kinder. Hier in den USA ist die Zahl der Masernausbrüche und -fälle im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, ebenso wie die Zahl der pädiatrischen Influenza-Todesfälle.

Fluorid

Einige Tage vor der Wahl meldete sich Kennedy bei X und verkündete, dass „am 20. Januar das Weiße Haus unter Trump allen Wassersystemen der USA empfehlen wird, Fluorid aus dem öffentlichen Wasser zu entfernen.“ Sein Grund dafür? „Fluorid ist ein Industrieabfall, der mit Arthritis, Knochenbrüchen, Knochenkrebs, IQ-Verlust, neurologischen Entwicklungsstörungen und Schilddrüsenerkrankungen in Verbindung gebracht wird“, behauptete er in demselben Tweet.

Es gibt eine kleine Anzahl von Studien, die darauf hinweisen, dass übermäßige Mengen an Fluorid im Trinkwasser zu Erkrankungen wie Arthritis, Osteoporose und Muskelschäden sowie zu einem niedrigeren IQ bei Kindern führen können. Allerdings wird dem Trinkwasser derzeit Fluorid in einer Konzentration zugesetzt, die hoch genug ist, um die Zähne zu stärken und Karies vorzubeugen, aber niedrig genug, um potenzielle Gesundheitsrisiken zu minimieren, gemäß der Empfehlung des US-amerikanischen Public Health Service. Außerdem zeigen Daten aus Städten wie Calgary, Alberta, und Juneau, Alaska, dass Zahnprobleme zunehmen, wenn Fluorid aus der kommunalen Wasserversorgung entfernt wird.

Antidepressiva

Während konservative Kreise – einschließlich Trump – schnell die psychische Gesundheit der Täter für die Epidemie von Massenerschießungen im Land verantwortlich machen, verfolgt Kennedy einen ähnlichen, aber anderen Ansatz: Er macht Antidepressiva dafür verantwortlich. „Vor der Einführung von Prozac gab es in unserem Land fast keine derartigen Ereignisse“, sagte er im Juni 2023 in einem Twitter-Spaces-Gespräch, das von Elon Musk moderiert wurde und sich auf Massenerschießungen bezog.

In diesem Zusammenhang forderte Kennedy in einem Interview mit dem staatlichen türkischen Nachrichtensender TRT World im Januar das NIH auf, mögliche Zusammenhänge zwischen Massenerschießungen und „einigen der SSRI und Psychopharmaka, die Menschen einnehmen“, zu untersuchen. Es gibt jedoch keine glaubwürdigen Beweise für einen Zusammenhang zwischen Massenerschießungen und Antidepressiva.

Atrazin und andere Chemikalien

Zwischen März 2022 und Juni 2023 machte Kennedy eine Reihe von Kommentaren, in denen er behauptete, dass künstliche Chemikalien, die „auf unsere Kinder herabregnen“, „sehr tiefgreifende sexuelle Veränderungen bei ihnen“ verursachen, einschließlich „sexueller Verwirrung“ und „Geschlechtsverwirrung“. Besonders besorgt ist er über Atrazin, ein in den USA weit verbreitetes Herbizid. Diese Ansicht vertrat er in einer Juni-Folge 2023 von „The Jordan B. Peterson Podcast“, die später im selben Monat von YouTube entfernt wurde, weil sie Fehlinformationen verbreitete.

„Wenn man Atrazin in einem Labor in einen Tank voller Frösche gibt, wird es jeden Frosch darin chemisch kastrieren und zwangsweiblich machen“, sagte Kennedy im Podcast und bezog sich dabei auf eine 2010 durchgeführte Studie der University of California, Berkeley. „Wenn es das bei Fröschen tut, gibt es viele andere Beweise dafür, dass es das auch bei Menschen tut“, behauptete er und bemerkte auch, dass ‚ein Großteil der sexuellen Dysphorie, die wir sehen‘, wahrscheinlich ‚auf chemische Belastungen zurückzuführen ist‘. Kennedy legte jedoch keinen dieser angeblichen Beweise vor. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es laut Experten absolut keine Hinweise darauf gibt, dass Atrazin auf Menschen die gleiche Wirkung hat wie auf Frösche.

Rohmilch

Während die Debatte über unpasteurisierte Milch in diesem Sommer tobte, sagte Kennedy einem Publikum bei einer Veranstaltung, dass er „nur Rohmilch trinke“. Einige Wochen später führte er seine Haltung weiter aus und twitterte: „Landwirtschaftsministerien gehen hart gegen Kleinbauern vor, die Rohmilch verkaufen. Gleichzeitig erlauben USDA und FDA großen Konzernen, giftige Chemikalien in unsere Lebensmittel und Böden zu schütten. Ich werde diese Prioritäten umkehren.“

In einer weiteren Erklärung, die am 25. Oktober auf Twitter veröffentlicht wurde, warnte er, dass der „Krieg der FDA gegen die öffentliche Gesundheit bald zu Ende sein wird“, einschließlich der „aggressiven Unterdrückung“ von Rohmilch und „allen anderen Dingen, die die menschliche Gesundheit fördern und nicht von der Pharmaindustrie patentiert werden können“, wie hyperbare Therapien, Chelatbildner, Vitamine, saubere Lebensmittel, Sonnenschein, Bewegung und Nutrazeutika.

Obwohl Kennedys Befürwortung von Rohmilch potenziell gefährlich ist, hatte er in einem Punkt Recht: Die FDA versucht in der Tat, den Konsum von Rohmilch aggressiv zu unterdrücken, denn, wie die Behörde in einem Gutachten vom März 2024 erklärt, „kann Rohmilch eine Vielzahl von krankheitserregenden Krankheitserregern enthalten, wie zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen.“

WLAN

Kennedy hat auch einige große Behauptungen über die Gefahren des WLAN aufgestellt. In einer Juni 2024-Folge von „The Joe Rogan Experience“ sagte er, dass „WLAN-Strahlung alle möglichen schlimmen Dinge anrichtet, darunter auch die Verursachung von Krebs“. Er fuhr fort, zu erklären, dass „WLAN-Strahlung Ihre Blut-Hirn-Schranke öffnet und so all diese Giftstoffe, die sich in Ihrem Körper befinden, nun in Ihr Gehirn gelangen können“. Als Rogan Kennedy bat, zu erklären, wie das geschieht, antwortete RFK Jr.: „Das übersteigt mein Fachwissen“, sagte aber später, dass „es Ihre Mitochondrien schädigt“.

Während Kennedy behauptete, dass „es Zehntausende von Studien gibt, die die schreckliche Gefahr von WLAN-Strahlung belegen“, konnten Forscher des Poynter Institute diese Zahl nicht bestätigen. Sie fanden zwar mehr als 50 Studien über die möglichen Auswirkungen von Hochfrequenzenergie auf die Blut-Hirn-Schranke, aber viele davon bezogen sich auf Werte, die weit über denen liegen, die Menschen durch WLAN erhalten. Und laut Kenneth Foster, emeritierter Professor für Bioingenieurwesen an der University of Pennsylvania, haben diese Studien „keine eindeutigen Beweise dafür geliefert“, dass die Exposition gegenüber Hochfrequenzenergie unterhalb der akzeptierten Grenzwerte – einschließlich WLAN – die Blut-Hirn-Schranke stört.

HIV und AIDS

Derzeit ist es eine anerkannte wissenschaftliche Tatsache, dass HIV (Human Immunodeficiency Virus) unbehandelt zu AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) führen kann. In einem Interview im Juni 2023 sagte Kennedy jedoch dem „New York Magazine“, dass niemand weiß, ob HIV allein für AIDS verantwortlich ist, und dass es „viel bessere Kandidaten als HIV für die Ursachen von AIDS gibt“. Was für Kandidaten, fragen Sie?

Nun, in seinem Buch von 2021 „The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health“ („Der wahre Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma und der globale Krieg gegen Demokratie und öffentliche Gesundheit“) bezieht sich Kennedy auf eine Theorie aus den frühen 1980er Jahren, wonach „der starke Freizeitdrogenkonsum bei schwulen Männern und Drogenabhängigen die eigentliche Ursache für Immunschwäche war“ und dass „die ersten Anzeichen von AIDS„ ‚in engem Zusammenhang mit Amylnitrat – ‘Poppers“ – einer beliebten Droge unter promiskuitiven Schwulen“ stünden, und beruft sich dabei auf die längst widerlegte Arbeit von Peter Duesberg, einem prominenten AIDS-Leugner.

In jüngerer Zeit ist Kennedy in einem Video zu sehen, in dem er diese Position vertritt. Das Video wurde im Juni 2023 von der rechtsgerichteten Überwachungsgruppe „PatriotTakes“ veröffentlicht. Darin behauptet er fälschlicherweise, dass „100 % der Menschen, die starben – die ersten tausend, die an AIDS erkrankten – Menschen waren, die süchtig nach Poppers waren“, die er als „Menschen, die Teil eines schwulen Lebensstils waren“ beschreibt. Diese Behauptung entbehrt nicht nur jeder Grundlage, sondern stigmatisiert auch LGBTQIA+-Personen, indem sie einer bereits marginalisierten Bevölkerungsgruppe die Schuld an der AIDS-Epidemie gibt.

Covid-19

Während einer Presseveranstaltung in New York City im Juli 2023 sagte Kennedy den Teilnehmern, dass „Covid-19 darauf abzielt, Kaukasier und Schwarze anzugreifen“, während „die Menschen, die am immunsten [gegen das Virus] sind, aschkenasische Juden und Chinesen sind“, wie aus einem Video hervorgeht, das von der „New York Post“ veröffentlicht wurde. Er führte dies auf „genetische Unterschiede zwischen verschiedenen Rassen des ACE2-Rezeptors“ zurück, lieferte aber keine weiteren Details zur Wissenschaft.

„Die Behauptung, Covid-19 sei eine Biowaffe, die von den Chinesen oder Juden geschaffen wurde, um Kaukasier und Schwarze anzugreifen, ist zutiefst beleidigend und nährt die sinophoben und antisemitischen Verschwörungstheorien über COVID-19, die sich in den letzten drei Jahren entwickelt haben“, so die Anti-Defamation League in einer Erklärung nach Kennedys Äußerungen.

Drei Jahre zuvor, in einer Rede im August 2020, sagte Kennedy, dass er es für möglich halte, dass die US-Regierung die Covid-19-Pandemie geplant und inszeniert habe. „Vieles fühlt sich für mich sehr geplant an“, sagte Kennedy in einem Video, das von „The Bulwark“ veröffentlicht wurde. Diese Kommentare sind noch weniger überraschend, wenn man bedenkt, dass er am Mittwoch bekannt gab, dass CHD den viralen Covid-Verschwörungsfilm „Plandemic“ finanziert hat.

Ivermectin und Hydroxychloroquin

In einem im Juli 2023 geführten Interview mit „Watters“ machte Kennedy Fauci dafür verantwortlich, dass er während der Covid-19-Pandemie „viele Menschen verletzt“ habe, „indem er den Amerikanern eine frühzeitige Behandlung vorenthielt“. Genauer gesagt glaubt er, dass es in den USA mehr Covid-Tote gab als in jedem anderen Land, weil Ivermectin und Hydroxychloroquin nicht als Behandlungsmittel zur Verfügung gestellt wurden. Im Oktober nahm Kennedy die beiden Medikamente in eine Liste von Dingen auf, von denen er glaubt, dass sie der amerikanischen Öffentlichkeit vorenthalten werden, weil die FDA sie „aggressiv unterdrückt“ (zusammen mit Rohmilch).

Das stimmt jedoch nicht ganz: Ivermectin ist von der FDA zur Behandlung bestimmter parasitärer Infektionen, Kopfläuse und Hautkrankheiten zugelassen, während Hydroxychloroquin von der FDA zur Behandlung von Malaria und Autoimmunerkrankungen wie rheumatoider Arthritis zugelassen ist. Keines von beiden hat sich jedoch als wirksame Behandlung für Covid-19 erwiesen.

Samenöle und Rindertalg

In einem Tweet vom 21. Oktober sagte Kennedy, dass die Amerikaner „unwissentlich vergiftet“ werden durch Samenöle, und behauptete, dass sie „eine der Hauptursachen für die Adipositas-Epidemie“ seien. Anstelle von Raps-, Mais-, Sonnenblumen- und Erdnussöl schlägt er beispielsweise vor, mit Rindertalg zu kochen, da dies gesünder sei. Experten wie Megan Hollendonner, RD, eine zugelassene Ernährungsberaterin an den University Hospitals in Cleveland, sagen jedoch, dass es beim Thema gesunde Ernährung um Ausgewogenheit und die allgemeine Ernährung geht und nicht darum, eine bestimmte Zutat als schlecht oder giftig zu bezeichnen.

Und wenn man dieses Gleichgewicht findet, gelten Samenöle, die dank Omega-6-Fettsäuren den Cholesterinspiegel verbessern und das Risiko von Herzerkrankungen senken können, als gesünder als Butter, Schmalz oder Talg, die reich an gesättigten Fettsäuren sind. Wenn Sie tierische Fette genauso leidenschaftlich mögen wie Kennedy, haben Sie Glück: „Make Frying Oil Tallow Again“ Merch ist auf seiner Website erhältlich.