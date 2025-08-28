RFK Jr. treibt CDC ins Chaos – Welle von Rücktritten nach versuchter Entlassung der Direktorin

Ein versuchter Sturz der Leiterin der US-Seuchenschutzbehörde CDC, massenhafte Rücktritte und wachsender Druck der Trump-Regierung auf die Impfpolitik. Unter der Aufsicht von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. wird die Behörde zunehmend in Richtung Impfskepsis gedrängt – während die öffentliche Gesundheitsversorgung der USA ins Wanken gerät.

Juristischer Streit um Absetzung

Am Mittwoch berichtete die „Washington Post“, dass Susan Monarez als CDC-Direktorin entlassen worden sei. Kurz darauf bestätigte das Gesundheitsministerium (HHS) auf X: „Susan Monarez ist nicht länger Direktorin der CDC. Wir danken ihr für ihren Einsatz. @SecKennedy hat volles Vertrauen in sein Team bei @CDCgov.“

Die Anwälte von Monarez, Mark S. Zaid und Abbe David Lowell, erklärten gegenüber ROLLING STONE, ihre Mandantin sei am Mittwochabend von einem Mitarbeiter des Weißen Hauses telefonisch über die Entlassung informiert worden. Sie betonen jedoch, dass nur der Präsident selbst eine vom Senat bestätigte Amtsinhaberin absetzen könne. Und dass die Mitteilung rechtlich unwirksam sei. Monarez bleibe damit im Amt.

Zuvor hatten ihre Anwälte Kennedy vorgeworfen, die öffentliche Gesundheit für politische Zwecke zu „instrumentalisieren“ und Millionen Amerikaner in Gefahr zu bringen. Monarez habe sich geweigert, „unwissenschaftliche und gefährliche Direktiven“ abzunicken oder erfahrene Fachkräfte zu entlassen. Stattdessen habe sie sich für den Schutz der Bevölkerung entschieden.

Rücktritte in Serie

Unterdessen kam es zu einer Rücktrittswelle. Vier Spitzenkräfte der CDC erklärten am Mittwoch ihren Abgang. Darunter Demetre Daskalakis (Direktor des National Center for Immunization and Respiratory Diseases), Debra Houry (Chief Medical Officer), Daniel Jernigan (Direktor des National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases) sowie Jen Layden (Leiterin des Office of Public Health Data, Surveillance and Technology).

Ehemalige und aktuelle Mitarbeiter bestätigten die Rücktritte. Sie äußerten große Sorge, dass vakante Posten mit „RFK Jr.-Getreuen und Eiferern“ besetzt würden. Ein Insider warnte: „Es ist jetzt schon schlimm. Aber es kann immer noch schlimmer werden.“ Ein anderer nannte die Vorgänge „das Werk eines Todes-Kults“.

Impfpolitik im Visier

Bereits im Juni hatte Kennedy ein Gremium von 17 Experten entlassen, das die CDC in Impffragen beriet. Nun soll es mit Personen besetzt werden, die seiner skeptischen Linie gegenüber Impfstoffen folgen. Am Mittwoch genehmigte die FDA zwar neue Covid-Impfstoffe für den Herbst. Es schränkte die Nutzung jedoch auf über 65-Jährige sowie Risikopatienten ein – während die Infektionszahlen seit Monaten steigen.

Monarez’ Anwälte betonten, der Angriff richte sich nicht nur gegen eine Person. „Es geht um die systematische Demontage öffentlicher Gesundheitsinstitutionen. Die Ausschaltung von Experten. Und die gefährliche Politisierung von Wissenschaft.“ Ihre Warnung: „Unsere evidenzbasierten Systeme werden von innen heraus untergraben. Wissenschaft und Integrität dürfen niemals geopfert werden.“