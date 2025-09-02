Trump erklärt Washington zur „verbrechensfreien Zone“ – trotz 442 gemeldeter Straftaten in der vergangenen Woche

Nach seiner National-Guard-Übernahme von Washington, D.C., hat Donald Trump die Hauptstadt zur „verbrechensfreien Zone“ erklärt. In einem neuen Beitrag auf Truth Social lobte Trump Bürgermeisterin Muriel Bowser dafür, dass sie mit ihm zusammenarbeite, um Gewaltkriminalität zu „beseitigen“.

Kriminalitätsstatistik und Realität

„Ihre Erklärungen und Handlungen waren positiv. Im Gegensatz zu anderen wie Pritzker, Wes Moore, Newscum und dem Bürgermeister von Chicago mit einer Zustimmungsrate von 5 %, die ihre ganze Zeit damit verbringen, Gewaltkriminalität zu rechtfertigen, anstatt mit uns zusammenzuarbeiten, um sie vollständig zu ELIMINIEREN – was wir in Washington, D.C., getan haben, JETZT EINE VERBRECHENSFREIE ZONE“, schrieb Trump am Montag. „Wäre es nicht schön, das über Chicago, Los Angeles, New York und sogar die von Verbrechen durchtränkte Stadt Baltimore sagen zu können???“ Er fügte hinzu: „D.C. ist ein RIESIGER SIEG. Der niemals enden muss!!!“

Laut den verfügbaren Kriminalstatistiken des Metropolitan Police Department wurden in den vergangenen sieben Tagen in D.C. 442 Straftaten gemeldet. Dazu gehörten 50 Meldungen über Gewaltverbrechen. Ein Mord. 23 Fälle von Angriffen mit einer gefährlichen Waffe. 24 Raubüberfälle. Und zwei Fälle von Sexualdelikten. Zudem wurden fast 250 Diebstähle gemeldet.

Trump begann sein sogenanntes Vorgehen gegen die Kriminalität in D.C. am 11. August. Im Rahmen dieser Maßnahmen übernahm seine Administration die Leitung der Polizei der Stadt. Und entsandte Nationalgardisten, FBI- und ICE-Agenten auf die Straßen. Trump erklärte, die Aktion sei notwendig gewesen, „um unsere Hauptstadt vor Kriminalität, Blutvergießen, Chaos, Elend und Schlimmerem zu retten“.

Bondi feiert Zahlen, Trump plant Ausweitung

Justizministerin Pam Bondi feiert die täglichen Ergebnisse regelmäßig auf X und teilt ihre eigenen Festnahmestatistiken. Am Montag schrieb sie: „An diesem Labor Day ehren wir die Männer und Frauen der Strafverfolgung, die Tag und Nacht unermüdlich daran arbeiten, unsere Gemeinden sicher zu halten. In Washington, D.C., wurden 71 weitere Festnahmen vorgenommen. Darunter erneut ein Mitglied der Tren-de-Aragua-Bande. Und 9 weitere illegale Schusswaffen sind von der Straße.“

Obwohl in D.C. in der vergangenen Woche Hunderte von Straftaten gemeldet wurden, hatte das Justizministerium noch im Januar betont, dass die Gewaltkriminalität in Washington, D.C., „so niedrig ist wie seit über 30 Jahren nicht mehr“. Trump kündigte jedoch an, auch in anderen großen US-Städten wie Chicago, Los Angeles, New York, Baltimore und Oakland die Strafverfolgung föderal übernehmen zu wollen.

„Wir haben auch andere Städte, die schlimm sind“, sagte Trump. „Wir werden es nicht zulassen. Und wir werden unsere Städte deswegen nicht verlieren. Und das wird weitergehen. Wir fangen sehr stark mit D.C. an. Und wir werden es sehr schnell aufräumen. Sehr schnell.“

Weitere Botschaften und Spekulationen

Trump veröffentlichte am Montag zudem eine Reihe langer Beiträge auf Truth Social. Darunter Mitteilungen über Zölle in Indien und den Erfolg von Covid-Impfstoffen. „Es ist sehr wichtig, dass die Pharmaunternehmen den Erfolg ihrer verschiedenen Covid-Medikamente rechtfertigen“, schrieb er. „Viele Menschen glauben, dass sie ein Wunder sind, das Millionen Leben gerettet hat. Andere widersprechen! Da die CDC in dieser Frage auseinandergerissen wird, will ich die Antwort. Und ich will sie JETZT. Mir wurden Informationen von Pfizer und anderen gezeigt, die außergewöhnlich sind. Aber sie scheinen diese Ergebnisse nie der Öffentlichkeit zu zeigen. Warum nicht???“

Die Nachrichtenflut kam, nachdem Spekulationen aufgekommen waren, dass der Präsident am Freitagabend verstorben sei, weil er mehrere Tage nicht öffentlich aufgetreten war. Am Samstagmorgen jedoch wurde ein Foto veröffentlicht, das Trump beim Vorbereiten auf eine Golfrunde zeigte.