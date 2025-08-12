„Ablenkung“: Richter zerreißt Trump-Anordnung zur Veröffentlichung der Ghislaine-Maxwell-Großjury-Protokolle

Die Trump-Regierung scheint erneut in einer Sackgasse zu stecken. Und zwar bei ihrem verzweifelten Versuch, in der jahrelangen Saga um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein so etwas wie einen Abschluss zu finden.

Richter nennt Antrag „scheinheilig“

Am Montag wies US-Bezirksrichter Paul Engelmayer vom Southern District of New York die Anordnung des Justizministeriums zurück, die Großjury-Protokolle im Zusammenhang mit der Strafverfolgung von Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell zu veröffentlichen. Maxwell sitzt derzeit eine 20-jährige Haftstrafe wegen Menschenhandels ab. Engelmayer zerriss nicht nur den Kern des Antrags. Sondern deutete in scharfen Worten an, dass Trump und seine Verbündeten die Akten nicht im Interesse einer echten Aufklärung, sondern als Inszenierung veröffentlichen wollten. Um weitere Fragen zu dem Fall zum Schweigen zu bringen.

Die Regierungsargumente zur Freigabe der Protokolle bezeichnete Engelmayer als „scheinheilig“. Und kam zu dem Schluss: „Ein Mitglied der Öffentlichkeit, das erkennt, dass die Maxwell-Großjury-Materialien nichts zum öffentlichen Wissen beitragen, könnte zu dem Schluss kommen, dass der Antrag der Regierung nicht auf ‚Transparenz‘, sondern auf Ablenkung abzielt. Nicht auf vollständige Offenlegung. Sondern auf die Illusion davon.“ Daher werde er nicht den „außergewöhnlichen Schritt“ erlauben, die Großjury-Protokolle freizugeben. Solche, die normalerweise geheim bleiben, um die Integrität des Prozesses zu schützen. Und nur unter seltenen, streng definierten Umständen veröffentlicht werden dürfen.

„Die Zustimmung zum Antrag der Regierung würde die ‚besondere Umstände‘-Doktrin aufblähen. Die bisher nur in einer winzigen Anzahl von Fällen eine Offenlegung gerechtfertigt hat, alle mit einzigartigen Aussagen von Augenzeugen zu Ereignissen von offensichtlicher öffentlicher oder historischer Bedeutung“, so Engelmayer in seiner 31-seitigen Entscheidung. Er merkte auch an, dass die Materialien „redundant zu den Beweisen im Maxwell-Prozess“ seien. In einem bekannten Fall wurden Großjury-Protokolle veröffentlicht, um Vorwürfen rassistischer Voreingenommenheit entgegenzuwirken. Nämlich die Unterlagen, in denen Geschworene entschieden, den Polizisten Darren Wilson nicht wegen der Tötung des 18-jährigen Michael Brown in Ferguson, Missouri, 2014 anzuklagen.

MAGA-Basis fordert angebliche „Epstein-Kundenliste“

Die Trump-Regierung sucht seit Längerem nach Wegen, ihre verschwörungsgläubige MAGA-Basis zu besänftigen. Die glaubt, das Weiße Haus arbeite an der Veröffentlichung einer Epstein-„Kundenliste“ mächtiger Eliten, die er möglicherweise mit Informationen über deren sexuelle Aktivitäten mit minderjährigen Mädchen erpresst habe. (Die Existenz dieser „Liste“ ist reine, unbegründete Spekulation.) Dieselben Wähler erwarten seit Langem Enthüllungen über Epsteins Tod 2019 in einem New Yorker Gefängnis, der als Selbstmord eingestuft wurde.

Doch letzten Monat schockierten Justizministerium und FBI rechte Epstein-Verschwörungstheoretiker mit einem kurzen Memo. In dem hieß es, es gebe weder Beweise für eine Kundenliste noch für einen Mord an Epstein im Rahmen einer großen Vertuschung. Diese Erklärung war umso brisanter, nachdem Justizministerin Pam Bondi im Februar behauptet hatte, eine Epstein-Kundenliste auf ihrem Schreibtisch zu haben. Und anschließend Aktenordner mit der Aufschrift „The Epstein Files: Phase 1“ an Trump-nahe Social-Media-Influencer verteilt hatte. Diese entpuppten sich jedoch als bereits öffentlich zugängliche Dokumente. Darunter Epsteins Adressbuch.

Trump verliert Rückhalt in eigenen Reihen

Das abweisende Juli-Memo und Trumps spätere Versuche, Epstein-Fragen in Pressekonferenzen abzuwiegeln, führten zu noch größerer Empörung in rechten Kreisen. Viele MAGA-Anhänger forderten Bondis Rücktritt. Und kritisierten sogar den Präsidenten. Er habe ein Wahlversprechen gebrochen. Trumps Darstellung des Epstein-Skandals als von den Demokraten inszenierte „Täuschung“ fand kaum Anklang. Die Debatte lenkte nur noch stärker auf Trumps lange, gut dokumentierte Beziehung zu Epstein. Das „Wall Street Journal“ veröffentlichte Artikel mit neuen Details über ihre enge Verbindung. Zudem kam heraus, dass Bondi Trump bereits im Mai — entgegen seinen Dementis — informiert hatte, dass er in FBI-Akten zu Epstein genannt werde. Eine Nennung bedeutet jedoch nicht automatisch ein Fehlverhalten.

Seitdem scheint die Regierung Maxwell als möglichen Ausweg aus der anhaltenden Kritik an Trumps Epstein-Verbindungen und dem Ausbleiben weiterer Anklagen zu betrachten. Ende Juli wurde Maxwell überraschend in ein Frauengefängnis mit minimaler Sicherheitsstufe in Texas verlegt. Eines, in dem vorwiegend Häftlinge wegen nicht gewalttätiger oder Wirtschaftsdelikte einsitzen. In Interviews im selben Monat mit Vize-Justizminister Todd Blanche soll sie gesagt haben, sie habe bei Trump nie ein problematisches Verhalten beobachtet. Maxwell hat ihre Verurteilung vor dem Obersten Gerichtshof angefochten. Und angeboten, unter bestimmten Bedingungen, einschließlich formeller Immunität, vor dem Kongress auszusagen. Trump hat eine Begnadigung nicht ausgeschlossen.

Rechte greifen Demokraten an – Kritiker sehen „Ablenkung“

Während die Regierung weiterhin einen Ausweg über diese berüchtigte Menschenhändlerin sucht, beschuldigten rechte Kreise die Demokraten, die Justiz zu behindern. Chaya Raichik, Betreiberin des Anti-LGBTQ-Kontos „Libs of TikTok“ auf X, tat das. „Von Obama ernannter US-Bezirksrichter Paul Engelmayer hat den Antrag der Trump-Regierung zur Veröffentlichung der Großjury-Dokumente gegen Ghislaine Maxwell ABGELEHNT.“ (Raichik, die bei der „Epstein Files: Phase 1“-Affäre blamiert wurde, hat sich seitdem weitgehend zu Epstein zurückgehalten.) Ein anonymer MAGA-Verschwörungstheoretiker wies ebenfalls auf X darauf hin, dass Engelmayer ein Obama-Ernannter sei. Er schrieb: „Was sagt euch das?“

Die Debatte über Engelmayers Entscheidung wurde jedoch von der Nachricht überschattet, dass Trump die Nationalgarde nach Washington, D.C., entsenden wolle. Angeblich wegen grassierender Kriminalität. Obwohl die Gewaltkriminalität dort auf dem niedrigsten Stand seit vor der Pandemie liegt. Kritiker nannten diese Maßnahme in den sozialen Medien eine weitere „Ablenkung“. Die Ablenkung eines Präsidenten, der seit über einem Monat versucht, den Fokus von Epstein abzulenken.