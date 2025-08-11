J.D. Vance: Trump wolle „volle Transparenz“ im Epstein-Fall

Wenn man J.D. Vance glaubt, will Donald Trump „volle Transparenz“ im Fall des Sexhändlers Jeffrey Epstein. Wäre das tatsächlich so, wüssten wir bereits, was die Epstein-Akten über den Präsidenten und andere aussagen, die dem Milliardär, der minderjährige Mädchen missbrauchte, nahestanden.

Vance beschuldigt politische Gegner

Stattdessen versucht die Regierung – über Vance – die Aufmerksamkeit der Amerikaner von Trumps Beziehung zu Epstein abzulenken und zeigt stattdessen auf „linke Politiker und linke Milliardäre“.

„Wir wissen, dass Jeffrey Epstein viele Verbindungen zu linken Politikern und linken Milliardären hatte“, sagte Vance am Sonntag in einem Interview mit Maria Bartiromo auf Fox News. „Präsident Trump hat nun volle Transparenz gefordert, und dennoch greifen die Demokraten ihn an – nicht jedoch die Biden-Regierung, die vier Jahre lang nichts getan hat.“

Von „voller Transparenz“ kann jedoch keine Rede sein: Trump und seine Regierung haben Forderungen nach einer Veröffentlichung der Akten immer wieder umgangen. Generalstaatsanwältin Pam Bondi behauptete im Februar, die berüchtigte Kundenliste Epsteins liege „gerade jetzt auf meinem Schreibtisch zur Prüfung“. Doch im vergangenen Monat veröffentlichte das Justizministerium ein Memo, in dem es nach einer „gründlichen Überprüfung“ erklärte, es gebe keine Hinweise auf eine belastende „Kundenliste“.

Ablenkung statt Aufklärung

Daher setzt die Regierung auf eine PR-Strategie aus Ablenkung und Abwehr. „Demokratische Milliardäre und demokratische Politiker waren ständig auf Epsteins Insel“, warf Vance bei Fox News vor. „Wer weiß, was sie dort getan haben.“

Tatsächlich hatte Epstein Verbindungen zu Ex-Präsident Bill Clinton und Milliardär Bill Gates sowie zum früheren britischen Premierminister Tony Blair und Prinz Andrew. 2019, nach Epsteins Verhaftung wegen Menschenhandels mit Minderjährigen, ließ Clinton über einen Sprecher erklären, er wisse nichts über die „schrecklichen Verbrechen“, für die Epstein in Florida verurteilt wurde oder die Anklagen in New York.

Eine Epstein-Opferzeugin sagte aus, Epstein habe ihr gegenüber geäußert, Clinton möge „junge… Mädchen“.

Streit um angebliche Inselbesuche

„[Epstein] sagte einmal, dass Clinton sie jung mag – bezogen auf Mädchen“, sagte Johanna Sjoberg 2016 unter Eid.

Es gibt jedoch keine Belege, dass Clinton Epsteins Privatinsel besucht hat – trotz Trumps jüngster Behauptung, der Ex-Präsident sei „28 Mal“ dort gewesen.

Eine einfache Möglichkeit, Klarheit zu schaffen, wäre die Veröffentlichung der Epstein-Akten mit geschwärzten Opfernamen. Doch Trump könnte dies vermeiden wollen – angesichts seiner früher engen Beziehung zu Epstein und Berichten, dass er in den Akten mehrfach erwähnt werde.

Trumps frühere Nähe zu Epstein

In Gesprächen mit Autor Michael Wolff bezeichnete sich Epstein einst als „Donalds engster Freund über 10 Jahre“.

Auch Trump selbst beschrieb Epstein 2002 als Bekannten: „Ich kenne Jeff seit 15 Jahren. Toller Typ. Es macht viel Spaß, mit ihm zusammen zu sein. Es heißt sogar, er mag schöne Frauen genauso wie ich – und viele von ihnen sind eher auf der jüngeren Seite.“

Maria Farmer, eine frühere Epstein-Mitarbeiterin, sagte, sie habe die Polizei bereits 1996 und 2006 vor Trumps Beziehung zu Epstein gewarnt.

Öffentliche Skepsis wächst

2019 – nach Epsteins Verhaftung durch das FBI – erklärte Trump hingegen: „Ich war kein Fan von ihm, das kann ich sagen“, und behauptete, sie seien seit 15 Jahren keine Freunde mehr.

Die meisten Amerikaner lassen sich von den Ablenkungsversuchen offenbar nicht täuschen. Laut einer aktuellen Umfrage der UMass Amherst sind 70 % der Befragten der Meinung, Trump gehe mit dem Epstein-Fall schlecht um, und 63 % glauben, die Regierung halte wichtige Informationen zurück.