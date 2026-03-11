Alles, was wir über den Angriff auf Rihannas Zuhause wissen

Was bisher bekannt ist

Am Sonntagabend wurden mindestens zehnmal auf Rihannas Haus in Los Angeles geschossen – seitdem läuft die Ermittlung. Das Los Angeles Police Department hat nach und nach weitere Details zu dem Vorfall bekannt gegeben, darunter die Identität der bereits festgenommenen Hauptverdächtigen. Hier ist alles, was bisher bekannt ist.

Der Schusswaffenangriff auf Rihannas Haus

Am Sonntag, den 8. März, wurden gegen 13:21 Uhr mindestens „10 Schüsse“ auf Rihannas Haus abgegeben, wie die Los Angeles Times berichtete. Die Schüsse sollen aus einem weißen Tesla abgefeuert worden sein, der gegenüber dem Anwesen geparkt war. Mindestens eine Kugel durchdrang die Hauswand. NBC News berichtete, dass das Eingangstor zu Rihannas Grundstück Einschusslöcher aufgewiesen habe. Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich Rihanna, ihr Partner A$AP Rocky und ihre drei Kinder im Haus – alle blieben körperlich unversehrt.

Festnahme kurz nach dem Angriff

Die Hauptverdächtige wurde wegen des Verdachts auf versuchten Mord – ein Kapitalverbrechen – festgenommen, wie ein Pressesprecher des LAPD am Montag gegenüber ROLLING STONE bestätigte. Eine halbe Stunde nach dem Notruf entdeckten Beamte den weißen Tesla und verfolgten ihn bis zu einem Einkaufszentrum-Parkplatz in Sherman Oaks. LAPD-Sprecher Armen Arias erklärte: „Als sie die Verdächtige anhielten und in Gewahrsam nahmen, durchsuchten sie das Fahrzeug und fanden ein Sturmgewehr sowie sieben Patronenhülsen“, wie die Times berichtete. Laut NBC soll die Verdächtige ein AR-15-ähnliches Gewehr bei dem Angriff verwendet haben, als sie mutmaßlich zum Haus fuhr und schoss. Sie wurde kurz nach 2 Uhr morgens am Montag offiziell gebucht, die Kaution wurde auf 10,225 Millionen Dollar festgesetzt. Offizielle Anklagen stehen noch aus.

Verdächtige als Ivanna Lissete Ortiz identifiziert

Am Montag identifizierte das LAPD die Schützin als die 35-jährige Ivanna Lisette Ortiz. Ihre Akte in der Häftlingsdatenbank des Los Angeles County Sheriff beschreibt sie als blond mit braunen Augen. Die zugelassene Sprachtherapeutherin hat Vorstrafen in Orlando und Orange County, Florida. Diese Verhaftungen stehen im Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren aus dem Jahr 2013, dem Verdacht auf Fahrlässigkeit im Straßenverkehr aus dem Jahr 2021 sowie dem Verdacht auf häusliche Gewalt und Körperverletzung aus dem Jahr 2023. NBC News berichtete, dass Ortiz laut ihren Social-Media-Profilen ursprünglich aus Illinois stammt, aber inzwischen in Orlando lebt.

Kein Motiv bekannt

Obwohl das LAPD Informationen zu Ortiz als Hauptverdächtiger veröffentlichte, nannte die Behörde kein Motiv für den Angriff. Es wurde auch keine Verbindung zwischen Ortiz und Rihanna oder A$AP Rocky bekannt.

Beunruhigende Social-Media-Videos aufgetaucht

Am Montag veröffentlichte die „New York Post“ beunruhigende Social-Media-Beiträge, die offenbar Ortiz zuzuordnen sind. In verschiedenen Posts wandte sich die Verdächtige direkt an Rihanna. Ein X-Beitrag vom 23. Februar lautet: „@badgalriri – Bist du da? Ich hab nämlich darauf gewartet, dass du, AIDS-Stirn, mir direkt was sagst, statt heimlich hinter meinem Rücken zu reden.“ Ortiz betreibt offenbar außerdem einen YouTube-Kanal, auf dem sie eine Videoreihe mit dem Titel „Praying Woman’s Journal“ veröffentlicht.