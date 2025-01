Rio Reiser: Berliner Volksbühne feiert seinen 75. Geburtstag

Das gelbe Plakat mit schwarzer Blockschrift sieht ein wenig nach Hamburger „Starclub“ aus. Rock’n’Roll-Optik für ein „Jahrhundert-Talent der deutschen Musikszene“, das am 9. Januar 2025 seinen 75. Geburtstag gefeiert hätte.

Die so annoncierte Gala in der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz gilt Ralph Christian Möbius alias Rio Reiser, der im August 1996 mit nur 46 Jahren viel zu früh verstorben ist.

Im Jahr zuvor hatte ROLLING STONE noch sein letztes Solo-Album „Himmel und Hölle“ von März 1995 taxiert. „Niemand in Deutschland schreibt so wahre, aufrichtig-radikale und nachzuempfindende Texte wie dieser melancholische Spielmann“, hieß es dort. Im folgenden Mai hatte sich der bereits gesundheitlich angeschlagene Sänger noch einmal auf Musikreise begeben.

Dabei war sein frühes Ouevre längst um Hits und Balladen wie „König von Deutschland“, „Junimond“ oder „Für Immer und Dich“ gewachsen. Diese Tour sollte seine letzte werden. In Rückzugsort Fresenhagen erlag Reiser schließlich einem Kreislauf-Zusammenbruch.

„Great German Songbook“

In den frühen 1970ern hatte Moebius, der erst später in Reiser umbenannte, mit seiner Band Ton, Stein, Scherben der Häuserbesetzer- und Straßenkämpfer-Szene eine raue Poesie geschenkt. Text und Sound gehören dabei längst zum „Great German Songbook“, würde es ein solches geben. Der Kontext des „Rauch Haus Song“ vom 1971er-Album „Keine Macht für Niemand“ ist heute Zeitgeschichte, verbunden mit körnigen, schwarz-weißen Bildern. Die schroffe Musik dazu, sie lebt weiter.

So ist es nur konsequent, dass die Volksbühne ihre Verneigung vor dem 75. von Reiser als Liederabend (der bereits ausverkauft ist) angelegt hat.

Unter der Schirmherrschaft von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (die in der späten Scherben-Phase für einige Zeit Bandmanagerin war) soll es ein „schillernder Abend voller musikalischer Höhepunkte“ werden.

Auf der Bühne im fliegenden Wechsel: Die 2025er-Besetzung von Ton, Steine, Scherben, Selig-Sänger und Reiser-Verehrer Jan Plewka und die Schwarz-Rote Heilsarmee, Irrlichter, Mieze Katz von MIA, Schauspieler-Sänger Alexander Scheer, Bernadette La Hengst, Sebastian Krumbiegel, Ella Josephine Ebsen, Florian Paul sowie Stoppok und Die Kapelle der letzten Hoffnung.

„Rio Reiser Platz“

Rund um Reisers 75. sind auch drei weitere Buch- bzw Materialsammlungen erschienen: Beim Reclam-Verlag Werk und Vita in der „100 Seiten“-Reihe (von Hannes Eyber/Jens Johler), dazu ebenfalls bei Reclam „Rio Reiser: Für immer und dich. Songtexte“ sowie „Rio Reiser: Ich will ich sein. Ausgewählte Songtexte“, zusammengestellt von Gunther Buskies beim Ventil Verlag.

Was bleibt noch zu sagen, außer ihm die Ehre zu erweisen?

Wo nach längerem Bürokratier-Hin-Und-Her der alte Heinrichplatz mitten im alten Kreuzberger Postbezirk 36 seinen Namen trägt. Der Mann gehört zum Kanon der Republik. In den Bussen der BVG wird seit Spätsommer 2021 sein Name angesagt: „Rio Reiser Platz“.