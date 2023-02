Robbie Williams in Berlin: Fotos, Setlist und Videos vom ersten Konzert

Robbie Williams ist für zwei Konzerte nach Berlin gekommen. Das erste spielte er Montagabend (20.02), das zweite steht am heutigen Dienstag (21.02.) an.

Bei den Shows präsentiert er sein Album „XXV – 25 Years Of Hits“. Dafür hat er seine größten Erfolge neu aufgenommen und mit einem Orchester eingespielt. Bevor der Sänger am Montag auf die Bühne kam, spielte Lufthaus ein Set. Die Elektro-DJs sind eigentlich als Duo unterwegs, William singt seit 2022 Texte für sie ein. Bei ihrem Auftritt kam seine Stimme jedoch aus der Konserve.

We ❤ you too @robbiewilliams! https://t.co/scdZGksxd0

— Mercedes-Benz Arena (@MBArenaBerlin) February 21, 2023