Robbie Williams live in Bonn: Ersatztermin 2021 steht

Robbie Williams hat den Ersatztermin für das wegen Corona ausgefallene Konzert in Bonn bekannt gegeben. Statt am 31. August 2020 tritt der Sänger nun am 13. Juni 2021 auf der Hofgartenwiese auf.

Zudem würden die Feierlichkeiten zu Ehren von Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag offiziell bis September 2021 verlängert – ob deshalb auch Kraftwerk, die in Gedenken an den Komponisten diesen Sommer auf der Hofgartenwiese aufgetreten wären, 2021 am Start sind, ist noch unklar. Ursprünglich sollten Ralf Hütter und Kollegen nach einer ersten Verschiebung (16. Mai) am 29. August auftreten – was wegen des Verbots von Großveranstaltungen bis 31. August nicht geht.