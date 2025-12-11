Zaz-Konzerte 2026: Neun Deutschlandtermine im Sommer

Radiohead-Spektakel in Berlin: Für einen Moment habe ich mich selbst verloren

Nach ihrer aktuellen Europa-Tour 2025 wird die französische Sängerin Zaz 2026 für neun Konzerte im Juli und August zurück nach Deutschland kommen. Das Besondere: Die Konzerte werden ausschließlich unter freiem Himmel stattfinden. ROLLING STONE präsentiert.

Neues Album und Tour bereits in 2025

Die heute 45-Jährige wurde 2010 mit ihrem Hit „Je veux“ bekannt. Ihre sechs Studioalben erreichten hohe Chartplatzierungen in Frankreich, Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien. Im Jahr 2025 kehrte die Sängerin auf die Bühne zurück. Im September feierte sie die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Sains et saufs“. Die darauffolgende Deutschlandtour im Dezember 2025 ist restlos ausverkauft.

Deutschlandweite Konzerte im Sommer 2026

Nun kündigte Zaz ihre Rückkehr auf deutsche Bühnen an. Insgesamt neun Konzerte wird sie kommenden Sommer in zwei Wochenblöcken spielen. Ihr Eröffnungskonzert spielt sie in Bonn. Ende Juli finden außerdem Auftritte in München, Dresden, Singen und Erlangen statt. Für Ende August sind dann vier Konzerttermine in Berlin, Bruchsal, Hamburg und schließlich die Abschlussshow in Bochum geplant.

Zaz live 2026 auf Deutschlandtournee: Die Konzerttermine im Überblick

15.07.2026 Bonn, Kunst!Rasen

16.07.2026 München, Tollwood

18.07.2026 Dresden, Junge Garde

20.07.2026 Singen, Hohentwiel Festival

21.07.2026 Erlangen, Kulturinsel Wöhrmühle

21.08.2026 Berlin, Zitadelle Spandau

22.08.2026 Bruchsal, Schlossgarten

26.08.2026 Hamburg, Parkbühne Trabrennbahn Bahrenfeld

27.08.2026 Bochum, Zeltfestival Ruhr

Auf Instagram teilte die Sängerin persönliche Worte zu der Veröffentlichung ihres neuen Albums im September 2025:

Tickets

Tickets für die Konzerte sind bereits über eventim erhältlich. Die Karten kosten zwischen 60,75 und 72,20 €.