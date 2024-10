Robbie Williams präsentiert sich als Affe im „Better Man“-Teaser

Robbie Williams als Affe. So sieht sich der UK-Star wohl auch ein bisschen selbst. Dies legt zumindest das erste Bewegtmaterial zum Kinofilm über Robbie Williams nahe.

In dem eine Minute und zwölf Sekunden langen Teaser zu „Better Man“ hört man zwar die Stimme des Briten, zu sehen bekommt man allerdings einen mithilfe von CGI zum Leben erweckten Affen. Der wird als Kind in seinen peinlichsten Momenten gezeigt, in dem Augenblick des Realisierens des eigenen Startums und auch mit dem Mikrofon auf der Bühne vor einem Massenpublikum.

„Planet der Affen“ lässt grüßen

„Ich bin einer der größten Popstars der Welt“, stellt Robbie Williams gleich zu Beginn des Teasers klar. Im Anschluss folgt aber die Erkenntnis: „Ich habe mich immer ein bisschen weniger … weiterentwickelt gefühlt“, so der 50-Jährige. Und danach folgen einige Ausschnitte, die verdeutlichen, dass man es mit einem Film zu tun hat, in dem es um jede Richtung von Chaos und Rock’n’Roll-Lifestyle gehen wird.

Realisiert wurde der Musical-Streifen von „The Greatest Showman“-Regisseur Michael Gracey. In der Pressemitteilung zum Werk heißt es, dass es sich um eine „wahren Geschichte des kometenhaften Aufstiegs, des dramatischen Falls und des bemerkenswerten Wiederaufstiegs des britischen Pop-Superstars Robbie Williams“ handeln würde. Take That sollen dabei ebenso eine große Rolle spielen, wie sein Start als Solo-Artist und die Herausforderungen, die damit einhergingen.

Hier geht’s zum „Better Man“-Teaser:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das ist das Ensemble

Als Schauspieler:innen werden unter anderem Steve Pemberton, Damon Herriman, Raechelle Banno, Alison Steadman, Kate Mulvaney, Frazer Hadfield, Tom Budge, Anthony Hayes sowie Jonno Davies als Affe Williams gelistet.

In Deutschland soll „Better Man“ ab dem 2. Januar 2025 auf der großen Leinwand zu sehen sein.