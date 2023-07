Robbie Williams gibt Dysmorphophobie-Diagnose bekannt – „ein Desaster“

Robbie Williams hat auf seinen Instagram-Profil bekanntgegeben, dass er an einer sogenannten körperdysmorphen Störung leide. Die psychische Zwangsstörung bringe ihn dazu, ständig Makel und Fehler an seinem Körper zu sehen. Fans sorgten sich schon seit einer Weile um den Gesundheitszustand des Sängers, der auf Fotos und Videoaufnahmen zuletzt immer dünner wirkte. Nun sprach Williams offen über seine Krankheit.

Robbie Williams auf Instagram: „Es ist ein beschissenes Desaster“

In einem Instagram-Post ging das Ex-Take-That-Mitglied näher auf seinen momentanen Zustand ein. Trotz aller Ernsthaftigkeit, ließ es sich Williams nicht nehmen, die Situation mit etwas schwarzem Humor anzugehen: „Mein Idealgewicht ist, wenn sich Menschen um mich Sorgen machen“, scherzte er in einer simplen Comic-Zeichnung auf seinem Profil. Im Kommentarbereich jedoch gibt Williams ehrliche Einblicke in seine Verfassung: „Ich könnte ein Buch über Selbsthass schreiben, wenn es um mein Körperbild geht. Den echten, puren Selbsthass, den Ekel davor, hässlich zu sein“, gibt der Brite zu verstehen. „Ich leide an Dysmorphophobie […] Ihr könnt euch also vielleicht vorstellen, was mein Verstand [an mir] sieht. Oder vielleicht könnt ihr es auch nicht. In jedem Fall ist es ein beschissenes Desaster.“

Weiterhin schreibt er: „Im Moment bin ich dünn, aber da ich ich bin, sagt mein Verstand: ‚Verdammt toll, Rob, du hast es geschafft, dünn zu werden und jetzt bist du alt, Glückwunsch.‘ Der Kampf ist real, die Traurigkeit schockierend. Ich hatte das mein ganzes Leben lang, und es wird nicht verlassen.“ Zudem wolle er mit dem Teilen der Diagnose sich selbst befreien und im Bestfall auch anderen helfen, die sich in seinen Worten wiederfinden.

Das ganze Statement auf Instagram:

In den Kommentarspalten seines Beitrages sprachen Fans Robbie Williams Mut zu und teilten ihre Erfahrungen mit Essstörungen und Unzufriedenheit über das eigene Körperbild. Bei einer körperdysmorphen Störung, oder auch Dysmorphophobie genannt, leiden Betroffene darunter, nie gut genug auszusehen und wollen dem mit extremen Diäten und/oder Sport entgegenwirken.