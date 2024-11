Auf einen Kaffee mit Robert Plant im italienischen Luxus-Zug

Robert Plant ist in einem Werbefilm für Luxus-Hochgeschwindigkeitszüge zu sehen. Der neue Spot handelt von den Frecciarossa-Zügen der Bahngesellschaft Trenitalia aus Italien.

Robert Plant in der „Freccia Lounge“

In dem Clip kann man den ehemaligen Led-Zeppelin-Sänger bei dem Ablauf einer Zugreise beobachten. So befindet sich der 76-Jährige zuerst an einem Terminal in Rom und schlürft dann ein Getränk in der „Freccia Lounge“ mit der aktuellen Saving-Grace-Sängerin Suzy Dian.

Später steigt er in den Executive-Class-Wagon des Frecciarossas ein, in dem er dann mit der Künstlerin ein Schwätzchen hält. Saving Grace steuerte ihr Cover des Tracks „Everybody’s Song“ von Low zum Soundtrack der Werbung bei.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dieses Jahr wurde viel getourt

Erst im März 2024 tourte Plant mit Dian durch Großbritannien. Gemeinsam traten sie auch bei einem Teenage-Cancer-Konzert in der Royal Albert Hall der englischen Hauptstadt auf. Der Solist gründete Saving Grace im Jahr 2019. Später machte Plant zusammen mit Alison Krauss eine Nordamerika-Tournee, die im September ihren finalen Auftritt hatte.

Das Duo Plant und Krauss

Plant trat zuletzt mit der Sängerin und Violinistin Krauss im Jahr 2022 auf. Hier spielten sie zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder zusammen. Zusätzlich brachte das Dreamteam im November 2021 auch ihr Album „Raise The Roof“ raus, das sich in Deutschland sieben Wochen lang in den Charts halten konnte. Die erste gemeinsame Platte der beiden erschien bereits im Jahr 2007 unter dem Titel „Raising Sand“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Erst im Juni diesen Jahres veröffentlichten Plant und Krauss ein gemeinsames Cover vom Song „When The Levee Breaks“. Das hatten sie bereits 2007 live aufführt. Ursprünglich stammt der Track von Memphis Minnie und Kansas Joe McCoy, der Ende der 1920er Jahre nach einer historischen Naturkatastrophe am Mississippi geschrieben wurde. Später überarbeiteten Led Zeppelin das Stück für „Led Zeppelin IV“.