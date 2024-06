Das Dreamteam Robert Plant und Alison Krauss haben schon des Öfteren zusammengearbeitet. Zuletzt haben sie 2021 ihr gemeinsames Album „Raise the Roof“ veröffentlicht, welches sich in Deutschland sieben Wochen in den Charts beweisen konnte. Nun sorgen die beiden für neues Material – beziehungsweise altes Material. Denn der am 07. Juni veröffentlichte Song „When The Levee Breaks“ ist ein Cover, welches das Duo bereits seit 2007 live spielt.

Der Song, der eigentlich von Memphis Minnie und Kansas Joe McCoy stammt, wurde Ende der 1920er Jahre nach einer historischen Naturkatastrophe am Mississippi geschrieben. Neuen Ruhm fand das Lied, als Led Zeppelin ihn für „Led Zeppelin IV“ überarbeiteten. Nun gibt es das Stück als Liveversion zu hören.

Deutschland darf Robert Plant und Alison Krauss nicht streamen

Wer auf den Link der beiden Musizierenden klickt, wird in Deutschland enttäuscht. „Dieser Release ist nicht verfügbar“, heißt es zum Beispiel bei Spotify. Auch bei Apple Music kann man die neue Veröffentlichung nicht auswählen. Wahrscheinlich handelt es sich dabei nur um ein Versehen, Robert Plant und Alison Krauss statteten uns auf ihrer letzten Tour im Sommer 2022 schließlich in Stuttgart und Berlin einen Besuch ab. Immerhin auf YouTube können Fans das neue Stück hören. Dann gibt’s auch gleich das Songcover als Hintergrund, welches ab und an blinkt, um den als Video hochgeladenen Song somit doch etwas mehr wie ein Bewegfilm wirken zu lassen.

Derzeit können sich Fans in den USA die Eigeninterpretation von „When The Leeve Breaks“ auch live anhören. Denn Robert Plant und Alison Krauss befinden sich auf „Can’t Let Go“-Tour. Am 02. Juni startete die Konzertreise in Tusla, Oklahoma. Noch bis zum 01. September steht das Duo auf den großen Bühnen Nordamerikas.

Robert Plant fehlen die Worte

Der letzte Release des Led-Zeppelin-Sängers liegt mit „Raise The Roof“ (zusammen mit Alison Krauss) bereits drei Jahre zurück. Doch Robert Plant liegt nicht auf der faulen Haut oder ruht sich auf seinen Lorbeeren aus. Der 75-Jährige schreibt noch immer Songs, wie er in einem Interview gegenüber ROLLING STONE (US) verriet. „Ich habe einen kleinen Digitalrekorder, singe, leite die Vocals durch ein Gitarrenpedal und nehme sie dann auf. Es klingt großartig!“, so Plant. „Warum also ins Studio gehen?“ Doch die passenden Worte für die durch das Pedal geleiteten Vocals zu finden, falle ihm schwer.

„Es ist eine sehr schwierige Zeit, um lyrisch tätig zu werden“, fügte er hinzu. Bei so einer Dichte an Klassikern, die aus der Feder von Robert Plant stammen, kann man sich kaum vorstellen, dass ihm keine neuen Texte einfallen. Doch Plant gibt nicht auf. In der Erklärung, warum es wichtig ist, weiterhin zu versuchen, betonte er: „Die Kameradschaft, die Dinge, die man teilt, und die Schwächen, die man still mit sich trägt, die Offenlegung von sich selbst ist etwas, von dem ich mich nicht verabschieden möchte. Ich kann mich nicht einfach zurücklehnen.“