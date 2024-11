Rashida Jones über Vater Quincy: „Riese, Ikone, Genie“

Rashida Jones hat ihren verstorbenen Vater, den Musikproduzenten Quincy Jones, gewürdigt. „Er war ein Riese. Eine Ikone. Ein Kulturwandler. Ein Genie“, schrieb die Tochter über ihn. Quincy Jones war am Sonntag (3. November) im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte die Familie, Rashida inbegriffen, tags drauf in einem Statement mit.

Quincy Jones gab jedem das Gefühl, „geliebt und gesehen zu werden“

Nun ehrte die Schauspielerin Jones ihren Vater noch einmal, diesmal öffentlich. Sie postete ein Babyfoto von sich auf Instagram. Darauf hält Quincy Jones sie in seinen Händen. „Als ich klein war, wachte ich mitten in der Nacht auf, um nach ihm zu suchen. Natürlich war er irgendwo im Haus und komponierte (nach alter Schule, mit Stift und Noten)“, erinnerte sich Rashida Jones. „Er hätte mich nie zurück ins Bett geschickt. Er hat mich lächelnd in seine Arme genommen und weitergearbeitet… Es gab keinen sichereren Ort auf der Welt für mich.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Jones weiter: „Er war ein Riese. Eine Ikone. Ein Kulturwandler. Ein Genie. Alles zutreffende Beschreibungen meines Vaters, aber seine Musik (und ALLE seine Werke) waren ein Kanal für seine Liebe. Er WAR Liebe. Er gab jedem, den er jemals traf, das Gefühl, geliebt und gesehen zu werden. Das ist sein Vermächtnis.“

„Deine Liebe lebt ewig“

Im Laufe der Jahre arbeitete der Songwriter mit unzähligen Künstlern zusammen. Darunter Ray Charles, Frank Sinatra oder Michael Jackson, mit dem er die erfolgreichen Alben „Off The Wall“, „Bad“ und „Thriller“ produzierte. Letzteres ist immer noch das meistverkaufte Album aller Zeiten.

„Ich hatte das Glück, diese Liebe aus nächster Nähe zu erleben. Ich werde seine Umarmungen und Küsse, seine bedingungslose Hingabe und seine Ratschläge vermissen. Daddy, es ist eine [Ehre], deine Tochter zu sein. Deine Liebe lebt ewig“, beendete Rashida Jones ihren Nachruf auf Instagram.

Zum Tod von Quincy Jones äußerten sich bereits viele weitere Prominente. Stevie Wonder schrieb: „Quincy zu verlieren, ist mehr als herzzerreißend.“ Paul McCartney erinnerte sich an seinen „sehr positiven, liebevollen Geist“. Und auch Kamala Harris trauerte am Tag der Wahl in den USA um ihren Freund.