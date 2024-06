Seit Ende 2023 heizt Phoebe Gates die Gerüchteküche um eine Beziehung mit Paul McCartneys Enkel immer wieder an. Nun machte die Tochter von Bill Gates ihre Liebe zu Arthur Donald offiziell.

Am 15. Juni feierte die 21-Jährige ihren Abschluss in Humanbiologie an der Stanford University in Kalifornien. Weil die Instagram-Creatorin diesen besonderen Tag der Öffentlichkeit anscheinend nicht vorenthalten wollte, teilte sie einige Eindrücke davon mit dem US-Magazin „Nylon“.

Phoebe Gates: „Mein Freund Arthur“

Dafür kommentierte die Gates-Tochter Schnappschüsse des Abschlusses inklusive Zeitstempel. Nach Fotos von Kommilitonin Mandy, Mutter Melinda und der besten Freundin Izzy sticht eines besonders ins Auge.

Arthur Donald trägt Phoebe Gates barfuß Huckepack durchs Gras. „Mein Freund Arthur, der mich nach der Zeremonie mitnimmt“, sagte sie gegenüber „Nylon“ zu der Aufnahme.

Davon nicht genug, um kurz vor halb sieben Abends posiert die Internet-Bekanntheit mit ihrem Freund für ein typisches Abschluss-Ball-Bild, fast so als hätte Arthur Donald sie gerade von Zuhause abgeholt, um sie in einer geschmückten Turnhalle zum Slow-Dance zu bitten.

„Er hat sich zurechtgemacht“, sagte Gates schmeichelnd zu dem Foto. Zum Schluss rückte Mutter Melinda Gates an die Stelle ihres Schwagers, um ihre Tochter noch einmal zu drücken, bevor laut Phoebe Gates „das nächste Kapitel beginnt“.

Wie viele Kapitel Arthur Donald schon in Phoebe Gates Lebensbuch ist, offenbarte die Uni-Absolventin nicht. Am 2. Oktober 2023 teilte sie allerdings das erste vermeintliche Pärchen-Foto von sich und ihrem Liebsten von einer Frankreich-Reise und zwar natürlich aus der „Stadt der Liebe“: Paris.

Romantischer Ausflug im Herbst 2023

Arthur Donald ist das älteste Enkelkind von Paul McCartney und der Sohn von Mary McCartney und ihrem Ex-Mann Alistair Donald.