Billie Eilish lädt zur Klima-Konferenz in Berlin

Am Freitag (09, Mai) tritt Billie Eilish in der Uber Arena in Berlin auf. Doch es ist nicht ihr einziges Event in der Hauptstadt an diesem Tag.

Nur Stunden vorher findet im Festsaal Kreuzberg von 9-16.30 Uhr in einer von zwei internationalen Locations die von ihr und der NGO Support+Feed (geleitet von der Mutter der Sängerin) ins Leben gerufene Klima-Konferenz „Overheated“ statt.

Diskutiert wird über Plant Based Food, Fair Fashion und Klimagerechtigkeit. Neben der Veranstaltung in Berlin, die nach zwei Minuten ausverkauft war, gibt es noch eine weitere in London. Diese findet am 14. Juli im Indigo at The O2 statt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Billie Eilish engagiert sich fürs Klima

Auf der Tagesordnung stehen im Festsaal Kreuzberg laut Veranstaltern Paneltalks, Fire Side Chats, Keynotes und Reden von Maja Göpel, Luisa Neubauer anderen Klima-Aktivist:innen. Für weitere Informationen gibt es ein Community Village mit NGOs vor Ort und Fashion-Aktivierungen mit Siebdruckmaschine. Nicht zu vergessen: veganes Essen für alle.

Billie Eilish wird die Klima-Konferenz vollständig in einem eigenen Livestream in die Welt senden.

Die Sängerin hat sich in den letzten Jahren immer wieder öffentlich und aktiv für den Klima- und Umweltschutz eingesetzt. Sie ist eine prominente Stimme in der Klimabewegung – besonders für ein junges Publikum. Ihre Tourneen sind bewusst nachhaltig geplant. Eilish arbeitete etwa mit der Organisation Reverb zusammen, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Die 23-Jährige lebt vegan und verweist regelmäßig auf die Umweltauswirkungen tierischer Produkte. Sie engagiert sich auch gegen Fast Fashion – u. a. durch nachhaltige Modlinien mit Nike oder H&M. „Overheated“ wurde 2022 ins Leben gerufen.