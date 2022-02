Foto: picture alliance / AP Photo, Uncredited. All rights reserved.

Auf Platz eins der deutschen Twitter-Trends befindet sich am heutigen Donnerstag (24. Februar) Robin Williams auf der Eins. Der Schauspieler war bekannt für seine feinfühlig komödiantischen („Der Club der toten Dichter“) und dramatischen („Good Will Hunting“) Rollen. Dass er depressiv war, erfuhren viele Fans erst mit seinem Suizid im Jahr 2014.

Manche Twitter-User sind empört darüber, dass Williams heute den Trend-Spitzenplatz einnimmt, da der Einmarsch von Putins Armee in die Ukraine das weltweit bestimmende Thema ist. „Die Tatsache, dass in Deutschland ‚Robin Williams‘ trendet, während Russland zeitgleich versucht, sich Teile Osteuropas einzuverleiben, sagt einiges über die westliche Dekadenz“, urteilt einer. Andere verweisen darauf, dass die Trend-Reihenfolge „Weltkrieg“, „Robin Williams“ (da war er noch nicht auf der Eins) und „Ablenkung“ in Kriegszeiten auch Trost spenden kann:

warum auch immer schaust du mal eben in die Trends. die top 3:

Weltkrieg

Robin Williams

Ablenkung und plötzlich brechen die Dämme. — … (@SchpinatWachtel) February 24, 2022

Letztendlich helfe der Gedanke an Williams auch vielen Nutzern, sich intensiver mit den Themen Depression und Suizid auseinanderzusetzen:

„Robin Williams“ führt die Trends an und manche regen sich darüber auf, wie kann man nur, es ist Krieg usw. Und dann liest man die Tweets zu Williams und es schreiben halt Menschen über ihre Depressionen & den Suizid naher Angehöriger. Aber Hauptsache, man verurteilt sie. — Barbara Kaufmann (@BarbaraKaufmann) February 24, 2022