Darum fliegt Robin Williams bei Spotify raus

Tausende Comedy-Alben wurden letzten Mittwoch (25. November 2021) unerwartet von der Streaming-Plattform Spotify entfernt. Darunter Tracks von John Mulaney, Mike Birbiglia und Robin Williams („Club der toten Dichter“).

Das kam auch für einige der Betroffenen überraschend. Birbiglia postet dazu auf Twitter: „Weiß jemand, warum einige der Comedy Central-Alben von Spotify entfernt wurden? Drei von mir sind weg, einige von Mulaney, einer von Attell, aber einige sind noch da – wie Hedberg. Weiß jemand von irgendwelchen rechtlichen Dingen, die hinter den Kulissen bei Comedy-Alben passieren?“.

Random question: Does anyone know why some of the Comedy Central albums got taken off Spotify? 3 of mine are gone, some of Mulaney’s, one of Attell’s, but then some are still there— like Hedberg. Anyone know about any rights things happening behind the scenes with comedy albums?

— Mike Birbiglia (@birbigs) November 27, 2021