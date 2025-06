Rock am Ring 2025: Strenges Drohnen-Verbot auf Festival-Gelände

Rock am Ring: So seht ihr den Livestream von der Main Stage

92 Prozent Männer: Kritik an Festival-Line-up bei Rock am Ring / Rock im Park

Bei Rock am Ring (vom 06.06. bis 09.06.2025) ist das Fliegen von Drohnen über dem Festivalgelände, sowie im Umkreis von 100 Metern um Einsatzorte von Behörden und Sicherheitsorganisationen, streng verboten.

Eine Missachtung dieser Vorschrift kann mit bis zu 50.000 Euro Bußgeld bestraft werden. Im Zweifelsfall darf das Fluggerät sogar beschlagnahmt werden. Auch mögliche Kosten für Polizeieinsätze können anfallen.

Sowohl der Veranstalter als auch die Polizei weisen daraufhin vom Fliegen jeglicher Drohnen abzusehen. An Orten, an denen zur Sicherheit eine Überwachung des Geländes nötig ist, kommen polizeiliche Drohnen sowie temporäre Videotechnik zum Einsatz. Dies ist vor allem an den Eingängen des Festivalgeländes vorgesehen. Die Festlegung dieser Maßnahmen entstand in Übereinstimmung mit den Datenschutzvorgaben des Landes Rheinland-Pfalz.

40 Jahre Rock am Ring

2025 feiert Rock am Ring seinen 40. Geburtstag und präsentiert sich mit dem Line-up, aber auch seinem Look in Bestform. Das Festivalgelände am Nürburgring hat nämlich ein umfangreiches Upgrade bekommen – mit einer neuen vierten Bühne, LED-Türmen für noch eindrucksvollere Shows und einem veränderten Eingangslayout.

Die Zeltplätze haben bereits am Mittwoch geöffnet, Zehntausende Fans sind angereist. Jetzt heißt es: Bühne frei.

ROLLING STONE ist das ganze Wochenende vor Ort und berichtet live vom Gelände.