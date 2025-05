Rock am Ring: So seht ihr den Livestream von der Main Stage

Nur noch eine Woche bis zu Rock am Ring und Rock im Park. Unter anderem Slipknot, Weezer und Kontra K werden dieses Jahr dort auftreten. Und es gibt einen Livestream von der Main Stage.

Übertragung der Hauptbühne für alle Festivaltage

Am Freitag, dem 6. Juni, ab 13 Uhr, wird bild.de einen kostenlosen Livestream von der Hauptbühne zeigen. Direkt vor Ort auf dem Nürburgring-Gelände moderieren Céline Behringer und Theresa Müller die dreitägige Übertragung. Laut Manja May, der Unterhaltungschefin von „Bild“, wird es neben dem Livestream auch Reportagen, Interviews und exklusive Backstage-Einblicke geben.

Übertragen werdne die Auftritte von der Utopia Stage, der zentralen Hauptbühne des Festivals. Dort stehen Künstler wie Kontra K, Slipknot, The Warning, Korn, Bring Me The Horizon und viele weitere auf der Bühne. „Bild“ löst hier RTL+ als Anbieter ab.

Rock am Ring: Ein Festival-Highlight des Jahres

Mit fast 100 Bands auf vier Bühnen erwartet die Besucher:innen ein wie gewohnt umfangreiches Programm. Neben den bereits genannten Acts treten auch The Prodigy, Rise Against, Bullet For My Valentine, Tocotronic, Millencolin, Olli Schulz, Drangsal, Die Nerven, Biffy Clyro, K.I.Z., Falling In Reverse, Sleep Token, die Beatsteaks und The Ghost Inside auf. Überraschungsgäste sind ebenfalls angekündigt.

Für 2025 sind die Karten bereits restlos ausverkauft.Im letzten Jahr besuchten rund 80.000 Menschen das Event.