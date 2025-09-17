„Unreleased Festival“ startet am Samstag mit geheimem Line-Up

Drei Gründe, warum SSIO gerade einen neuen Deutschrap-Hype auslöst

Am Samstag, den 20. September, findet in Berlin das „Unreleased Festival“ statt. Das Markenzeichen der Veranstaltung: Das Line-Up bleibt ein Geheimnis. Das Festival feiert Rap und Hip Hop und verspricht zahlreiche unveröffentlichte Tracks live. Besucher:innen lassen sich überraschen, welche Acts auf die Bühne treten werden.

Bekannt ist das Format „Unreleased“ durch seine monatliche Veranstaltung im Festsaal Kreuzberg, einem Treffpunkt, der exklusiv für Hip-Hop-Musik gedacht ist und kleine und große Rapkünstler:innen vorstellt – wer auftritt, ist vorher nicht bekannt. Bei dem monatlichen Rap-Format haben Künstler:innen die Chance, neue Tracks auszutesten. Diese Idee bringt das „Unreleased Festival“ erstmals im Festivalformat auf die Berliner Straßen.

Das muss man über das „Unreleased Festival“ wissen

Das Line-Up bleibt bis zum letzten Moment top secret. Besucher:innen lassen sich überraschen, welche nationalen und internationalen Künstler:innen „Unreleased“ diesmal zu bieten hat. Das Mindestalter für den Besuch ist des Festivals liegt bei 18 Jahren. Fotos und Videos zu aufnehmen, ist während der Veranstaltung nicht erlaubt; Handys werden versiegelt.

Das Line-Up

Top secret! Laut „Unreleased“ kommen über 18 Künstler:innen auf das Festivalgelände in Berlin. In der Vergangenheit sind im monatlichen „Unreleased“-Format bereits Größen wie Nina Chuba, Lugatti, Zartmann, Trettmann, OG Lu oder Apsilon aufgetreten.

So kommt man an Tickets:

Tickets können hier erworben werden. In den Kategorien „Early Bird“ und „Phase 2“ sind sie bereits ausverkauft. Erhältlich sind noch Tickets aus „Phase 3“: Last Call Community Tickets ab einer Anzahl von 5 Stück kosten 60 Euro; Last Call (inklusive einem Jägermeister Free Drink) kosten 68 Euro.

Das sind die Zeiten:

Der Einlass beginnt am 14 Uhr. Das Festival endet gegen 22 Uhr.

So kommt man zum Festival:

Das „Unreleased Festival“ findet im Revier Südost statt. Die Adresse lautet: Schnellerstraße 137, 12439 Berlin.

Die nächstgelegene Haltestelle für den öffentlichen Verkehr ist Berlin-Schöneweide. Am Samstag ist der S-Bahnverkehr zwischen Treptower Park/Neukölln/Ostkreuz und Schöneweide allerdings unterbrochen. Auf der S45, S46 und S47, der S8, S85 und S9 sowie der S41 und S42 besteht Ersatzverkehr mit Bussen. Der Ersatzbus S9 fährt vom Treptower Park nach Berlin-Schönweide.

Außerdem fährt die RB 24 in Richtung Schönefeld regulär von Ostkreuz nach Schöneweide.

Zudem bringt die Buslinie 165 ab Schlesisches Tor Besucher:innen Richtung Revier Südost.

Es gibt keine Parkplätze auf dem Gelände.

So wird das Wetter

Am Samstag, den 20. September, sieht es nach gutem Festival-Wetter aus. Nachmittags soll es leicht bewölkt sein, abends sonnig. Die Temperaturen liegen nachmittags bei bis zu 26 Grad und sinken gegen Abend auf um die 20 Grad. Regnen soll es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht.

