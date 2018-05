Rock am Ring und Rock im Park melden eine neue Bandwelle: The Maine, Ego Kill Talent, Astroid Boys und Vadim Samoylov sind neu bestätigt. Thursday wiederum müssen ihre Teilnahme aus persönlichen Gründen leider absagen. Außerdem gaben die Veranstalter bekannt, dass der Spielplan und die Spielzeiten in der ersten Mai-Woche veröffentlicht werden. Rock am Ring, Freitag, 1. Juni 2018 & Rock im Park, Samstag, 2. Juni 2018 6ix9ine Alt-J Andrew W.K. Antilopen Gang A Perfect Circle Babymetal Bausa Callejon Casper Enter Shikari Giant Rooks Greta Van Fleet Hollywood Undead Jimmy Eat World Jonathan Davis Marilyn Manson Mavi Phoenix Milky Chance Scarlxrd…