Rod Stewart braucht Sauerstoff: Drama beim Konzert in Utah

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Er gilt als Fitness-Ikone und unermüdliche Rampensau. Nun kämpft er mit gesundheitlichen Rückschlägen.

Rod Stewart hat bei einer Show im US-Bundesstaat Utah für besorgte Reaktionen gesorgt. Während seines Auftritts in West Valley City musste der 81-jährige Sänger am vergangenen Wochenende (20./21. Juni) sein Programm kurz unterbrechen und sich neben der Bühne mit Sauerstoff versorgen lassen.

Smartphone-Aufnahmen aus den vorderen Fan-Reihen zeigen die Legende mit der Reibeisen-Stimme sichtbar angeschlagen; zeitweise stützte er sich am Instrumentenständer ab, bevor herbeigeeilte Sanitäter mit einem Erste-Hilfe-Set eingriffen.

Fast ohnmächtig – aber nur fast

Stewart machte kurz danach bereits wieder Witzchen. Er erklärte den Fans, dass er fast ohnmächtig geworden sei. „Aber, eben nur fast!“

Trotz des Schwächeanfalls brach er das Konzert nicht ab, sondern setzte den Auftritt im Sitzen fort. Ob daran auch die sommerlichen Temperaturen von rund 30 Grad schuld waren, ist bislang nicht bekannt.

Konzertabsagen und Stimmprobleme

Der Vorfall reiht sich in eine Serie gesundheitlicher Probleme des Ex-Playboys. Anfang Juni hatte Stewart mehrere Termine seiner „One Last Time Tour“ verschoben, nachdem ihm Ärzte nach einer Grippeerkrankung zu einer längeren Erholung geraten hatten.

Später folgten weitere Absagen aufgrund einer Infektion der oberen Atemwege und einer Kehlkopfentzündung. Für Diskussionen sorgte damals, dass Stewart kurz nach einer Konzertabsage bei einem Fußballspiel der schottischen Nationalmannschaft in Boston gesichtet wurde. Sein Management betonte jedoch, dass sich sein Gesundheitszustand zwar verbessert habe, seine Stimme für einen Bühnenauftritt aber noch nicht ausreichend belastbar gewesen sei.

Fitness-Guru mit jahrzehntelangem Trainingsregime

Bemerkenswert ist der Kontrast zwischen den aktuellen Rückschlägen und Stewarts langjährigem Ruf als Fitness-Guru. Dem Magazin „Men’s Health“ verriet er, dass er seit fast vier Jahrzehnten mit demselben Personal Trainer arbeite, dem Ex-Fußballer Gary O’Connor. Demnach absolviert er auch auf Tour regelmäßig Ausdauer- und Kraftprogramme. Zu seinen sportlichen Zielen gehört etwa, die 100 Meter wieder in 17 Sekunden zu sprinten. Ein ambitioniertes Vorhaben für einen Sportsmann seiner Altersklasse.

Neben Lauftraining setzt Stewart auf spezielle Übungen im Wasser, die von militärischen Trainingsmethoden der Elite-Truppe SAS inspiriert sind und gleichzeitig seine Gelenke schonen. „Deep End Fitness“ nennt sich dieses Programm.

Das exzessive Rockstar-Leben hat er längst hinter sich gelassen: Er raucht nicht mehr, achtet auf seine Ernährung und beschreibt sich selbst als körperlich in „außergewöhnlich guter Verfassung“.

Weitere US-Konzerte für Juli und August geplant

Die jüngsten Ereignisse zeigen allerdings, dass auch ein disziplinierter Lebensstil die Belastungen eines Touralltags nicht vollständig ausgleichen kann.

Für Juli und August sind weitere Konzerte in den USA geplant. Ob der Zwischenfall in Utah Auswirkungen auf die kommenden Konzerte haben wird, ist derzeit noch offen. Das offizielle Tour-Finale ist jedenfalls für den 15. August in St. Louis angesetzt.